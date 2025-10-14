Oλυμπιακός: Ο Μεχντί Ταρέμι στην τελική τριάδα για τον τίτλο του Ασιάτη παίκτη της χρονιάς

Σπουδαία διεθνή διάκριση για τον επιθετικό του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, καθώς συμπεριλήφθηκε στην τελική τριάδα των υποψηφίων για τον τίτλο του Ασιάτη Παίκτη της Χρονιάς.

Ο τίτλος του κορυφαίου Ασιάτη ποδοσφαιριστή θα κριθεί μεταξύ Ιράν, Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας. Εκτός από τον Ταρέμι, ο οποίος εκπροσωπεί το Ιράν και αγωνίστηκε πέρσυ με την φανέλα της Ίντερ πριν πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό, οι άλλοι δύο φιναλίστ είναι ο Τακεφούσα Κούμπο (Ρεάλ Σοσιεδάδ και Ιαπωνία) και ο Κανγκ-Ιν Λι (Παρί Σεν Ζερμέν και Νότια Κορέα).



Μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου θεωρείται ο 24χρονος εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν, Κανγκ-Ιν Λι, ο οποίος την περσινή σεζόν κατέκτησε τέσσερις τίτλους με τη γαλλική ομάδα (Champions League, Ligue 1, Κύπελλο Γαλλίας και Σούπερ Καπ Γαλλίας), ενώ φέτος έχει ήδη προσθέσει το UEFA Σούπερ Καπ στη συλλογή του.

Από την πλευρά του, ο Ταρέμι έχει ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή αγωνιστική περίοδο με την «ερυθρόλευκη» φανέλα του Ολυμπιακού. Σε μόλις επτά παιχνίδια (Stoiximan Super League, Champions League και Κύπελλο Ελλάδας Betsson) και λίγο πάνω από 200 αγωνιστικά λεπτά, ο Ιρανός μετράει ήδη τέσσερα γκολ και μία ασίστ, επιβεβαιώνοντας την επιθετική του αξία. Η υποψηφιότητά του αποτελεί αναγνώριση της συνολικής του πορείας και της σταθερά υψηλής του απόδοσης τα τελευταία χρόνια.