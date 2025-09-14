Ταρέμι ή Ταρεμί; - Οι παίκτες του Ολυμπιακού εξήγησαν πως προφέρονται τα ονόματα τους (video)

Η δράση στη Stoiximan Super League επέστρεψε με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επικράτησε με 5-0 της ομάδας των Σερρών και πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός βρήκε έναν ευρηματικό τρόπο για να βάλει στα... αποδυτήρια τους φίλους της ομάδας. Μέσα από βίντεο που δημοσίευσαν οι «ερυθρόλευκοι» στα social media , οι ποδοσφαιριστές (μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ) αποκαλύπτουν τη σωστή προφορά των ονομάτων τους, δίνοντας οριστική απάντηση στις απορίες των φιλάθλων.

«Ταρέμι ή Ταρεμί; Ποντένσε ή Ποντένς; Στρεφέτσα ή Στρεφέζα;» - όλα τα ερωτήματα των οπαδών βρίσκουν πλέον ξεκάθαρη λύση από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.

Δείτε το βίντεο