Με τρεις παίκτες της πρώτης ομάδας η ενδεκάδα της πρεμιέρας για τον Ολυμπιακό Β'

Στην πρεμιέρα της Super League 2, ο Ολυμπιακός Β’ φιλοξενεί τον Πανιώνιο στο Ρέντη την Κυριακή (14/9), σε ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» αρχίζουν την πορεία τους στο πρωτάθλημα με μια απαιτητική αναμέτρηση, απέναντι σε μία από τις ομάδες που θεωρούνται φαβορί του Νοτίου Ομίλου για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Για το δύσκολο ματς απέναντι στον Πανιώνιο, ο Ολυμπιακός Β’ ενισχύθηκε με τρεις παίκτες της πρώτης ομάδας. Στην αρχική ενδεκάδα βρίσκεται και ο έμπειρος Δημήτρης Σιόβας, ενώ μαζί του ξεκίνησαν και οι Μπότης, Λιατσικούρας και Πνευμονίδης, οι οποίοι έχουν ήδη χρόνο συμμετοχής από την πρώτη εβδομάδα.

Ο Ρομέν Πιτό παρέταξε τον Μπότη κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα άμυνας να αποτελείται από τους Γκοτζαμανίδη, Σιόβα, Κουτσίδη και Κουτσογούλα. Στη μεσαία γραμμή τοποθετήθηκαν οι Λιατσικούρας, Τουφάκης και Αλαφάκης, ενώ στα άκρα ξεκίνησαν οι Πνευμονίδης και Ζουγλής. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Κεϊτά.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού Β’: Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Σιόβας, Κουτσίδης, Κουτσογούλας, Λιατσικούρας, Τουφάκης, Αλαφάκης, Πνευμονίδης, Ζουγλής, Κεϊτά.