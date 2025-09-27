Super League 2: Ζευγάρωσε τις νίκες του ο Πανιώνιος, 3-1 τον Παναργειακό [vids]

Ο Πανιώνιος συνέχισε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στον νότιο όμιλο της Super League 2, επικρατώντας 3-1 του Παναργειακού στη Νέα Σμύρνη. Το παιχνίδι αποτέλεσε το εναρκτήριο της ημέρας για την τρίτη αγωνιστική και μεταδόθηκε ζωντανά από το ACTION 24 και το κανάλι Athletiko στο YouTube.



Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο ματς και μόλις στο 8’ πήραν το προβάδισμα με εύστοχο πλασέ του Αμπουμπακάρ Σιντίκ, ο οποίος αιφνιδίασε την άμυνα των «κυανέρυθρων». Ο Πανιώνιος προσπάθησε να ισορροπήσει άμεσα και είχε σημαντικές στιγμές για την ισοφάριση, με τον Παναγιώτη Μωραΐτη να φτάνει κοντά στο γκολ, ενώ στο φινάλε του πρώτου μέρους ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων αποσόβησε εντυπωσιακά.









Η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη γύρισε το ματς στο ξεκίνημα της επανάληψης. Στο 47’ μετά από ωραία ανάπτυξη και σέντρα του Γιάκοβλεβ, ο Μωραΐτης βρέθηκε ανενόχλητος και με κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι με τον Μόρσεϊ, αλλά ο ίδιος αστόχησε από την άσπρη βούλα, αφήνοντας ανοιχτή την υπόθεση νίκη.









Το τρίποντο «σφράγισε» στις καθυστερήσεις ο Άντονι Μπελμόντ, γράφοντας το τελικό 3-1 και χαρίζοντας στον Πανιώνιο δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία. Στις εξέδρες βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, ο Αχιλλέας Μπέος και ο Δημήτρης Ναλιτζής, δείχνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για την αναμέτρηση.



Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος (88′ Γιένσεν), Μπεχαράνο (46′ Μπελμόντ), Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ (67′ Μόρσεϊ), Γιακόβλεφ, Παπαγεωργίου (79′ Τσέργας), Μωραΐτης (67′ Βοΐλης).

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Σίντικ, Γιαλαμίδης, Ζησούλης (77′ Αρμένης), Χρήστου, Καρυπίδης, Κότζα (53′ Τσάνι), Ντιαλό (67′ Κονέ), Φοκάμ (53′ Πέτροβιτς), Χατζηδημητρίου (77′ Τσιράκης).





Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Μακεδονικός - Asteras B Aktor (15.00, Γήπεδο Μακεδονικού)

ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ Β (17.00, Ζωσιμάδες)

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Καμπανιακός - ΠΟΤ Ηρακλής (14.00, Γήπεδο Μακεδονικού) Athletiko

Αν. Καρδίτσας - Νίκη Βόλου (14.00, Δημ. Στάδιο Καρδίτσας) ACTION 24 και Athletiko

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Νέστος Χρυσούπολης - Καβάλα (17.00, Γήπεδο Δόξας Δράμας)



Β' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Πανιώνιος - Παναργειακός 3-1 (14.00, Πανιωνίου) ACTION 24 και Athletiko

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός Β - Χανιά (14.00, Εγκαταστάσεις Ρέντη)

Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου (15.00, «Γρ. Λαμπράκης»)

Καλαμάτα - Ηλιούπολη (17.00, Παραλίας)

Αιγάλεω - Μαρκό (17.00, «Στ. Μαυροθαλασσίτης»)