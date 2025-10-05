Super League 2: Η Καλαμάτα κέρδισε εύκολα τον Ολυμπιακό Β' - Ισοπαλία για Μαρκό και Πανιώνιο (vids)

Για την 4η αγωνιστική της Super League 2, η Καλαμάτα έδειξε ξανά τη δυναμική της με σπουδαία νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό Β’, ενώ ο Πανιώνιος έχασε πολύτιμο έδαφος στην προσπάθεια του για κορυφή, μένοντας στο 1-1 με τη Μαρκό. Νίκες σημείωσαν επίσης Ηρακλής, Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea. Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της αγωνιστικής.

Ολυμπιακός Β’ - Καλαμάτα 1-4

Η «Μαύρη Θύελλα» πέρασε εμφατικά από το Ρέντη, επικρατώντας 4-1 και παραμένοντας με το απόλυτο στην κορυφή του Νότιου Ομίλου.



Με αυτογκόλ του Γκοτζαμανίδη στο 8’ και γκολ του Μάντζη στο 24’, οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο ίδιος παίκτης στο 55’ ανέβασε τον δείκτη στο 3-0, προτού ο Βαλμπουενά μειώσει με εκτέλεση φάουλ στο 60’. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Παμλίδης στο 76’.Η ομάδα του Βοσνιάδη μετρά 4/4, έχοντας την καλύτερη επίθεση και άμυνα της κατηγορίας. Ένα παιχνίδι που το παρακολουθήσατε ζωντανά απο το Action 24.

Μαρκό - Πανιώνιος 1-1

Γκέλα για τον Πανιώνιο, που άφησε δύο βαθμούς στο Μαρκόπουλο.

Το παιχνίδι κρίθηκε από τα 11 βήματα, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται στο 62’ με τον Παπαγεωργίου, έπειτα από πέναλτι που προκάλεσε διαμαρτυρίες. Η απάντηση του Μαρκό ήρθε στο 73’ με τον Μεντόσα, επίσης από την άσπρη βούλα, για το τελικό 1-1.

Ο Πανιώνιος μένει πίσω στη μάχη της κορυφής, την ώρα που το Μαρκό πήρε σημαντικό βαθμό. Ένα παιχνίδι που το παρακολουθήσατε ζωντανά απο το Athletiko.gr.

Ηρακλής - Νέστος Χρυσούπολης 3-1

Ο Ηρακλής συνέχισε νικηφόρα, επικρατώντας 3-1 και μειώνοντας τη διαφορά από την πρωτοπόρο Νίκη Βόλου.



Με τέρματα των Μάναλη (10’), Κυνηγόπουλου (18’) και Φοφανά (57’), ο «γηραιός» εξασφάλισε το τρίποντο, παρά τη μείωση του Κωστίκα στο 37’.

Ελλάς Σύρου - Παναργειακός 5-0

Εντυπωσιακή εμφάνιση και επιστροφή στις νίκες για την Ελλάς Σύρου.



Ο Τσιαντούλας (13’), ο Γιάκος (20’, 25’), ο Κόλα (35’ πεν.) και ο Βερνάρδος (50’) χάρισαν άνετη επικράτηση 5-0 στην ομάδα των Κυκλάδων.

Χανιά - Athens Kallithea 1-3

Μεγάλη ανατροπή για την Athens Kallithea στην Κρήτη.



Ο Ιωαννίδης έβαλε μπροστά τα Χανιά στο 25’, αλλά ο Γκολφίνος ισοφάρισε στο 39’. Στο 83’ ο Ινσούα με υπέροχο πλασέ έκανε το 2-1 και στο φινάλε ο Καντίγιο σφράγισε το 3-1.



Η ομάδα της πρωτεύουσας έφτασε τους 9 βαθμούς, στο -3 από την Καλαμάτα.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Αν. Καρδίτσας - Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β – Asteras Aktor B 0-1

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Καβάλα – Μακεδονικός (16:00, Δημ. Στάδιο Καβάλας)

ΠΟΤ Ηρακλής- Νέστος Χρυσούπολης (16:00, Καυτανζόγλειο)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Ηλιούπολη - Αιγάλεω 1-2

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Μαρκό – Πανιώνιος 1-1

Xανιά – Athens Kallithea 1-3

Ολυμπιακός Β – Καλαμάτα 1-4

Eλλάς Σύρου – Παναργειακός 5-0