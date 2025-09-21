Super League 2: Πρώτη νίκη για τον Πανιώνιο, λύγισε την Athens Kallithea (1-0)

Ο Πανιώνιος πανηγύρισε την πρώτη του επιτυχία στη Super League 2, κερδίζοντας με 1-0 την Athens Kallithea στη Νέα Σμύρνη. Η αναμέτρηση άνοιξε το πρόγραμμα της ημέρας για τη 2η αγωνιστική του νοτίου ομίλου και πρόσφερε δυνατές μονομαχίες, με έντονο τοπικό χαρακτήρα.



Η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη ξεκίνησε με ενθουσιασμό και πίεσε από νωρίς. Η επιμονή της ανταμείφθηκε στο 16ο λεπτό, όταν ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες στο κέντρο, βρέθηκε απέναντι από τον Παπαδόπουλο και πλάσαρε με ψυχραιμία για το 1-0. Η απάντηση των φιλοξενούμενων παραλίγο να έρθει στο 19’ με απευθείας φάουλ του Ματίγια, που όμως σταμάτησε στον Αυλωνίτη.





Μετά το προβάδισμα οι «κυανέρυθροι» επέλεξαν πιο συντηρητική προσέγγιση, δίνοντας μέτρα στην Athens Kallithea. Οι παίκτες του Κώστα Μπράτσου αύξησαν την πίεσή τους στο δεύτερο ημίχρονο και στο 61’ έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, αλλά η κεφαλιά του Καντίγιο βρήκε μπροστά της τον εντυπωσιακό Γιαννακόπουλο.





Οι «πάνθηρες» κράτησαν με πείσμα το υπέρ τους σκορ μέχρι το τέλος, φτάνοντας στους τέσσερις βαθμούς και ανεβαίνοντας προσωρινά στη δεύτερη θέση, ενώ η Athens Kallithea παρέμεινε στους τρεις. Μια νίκη ψυχολογίας για τους Νεοσμυρνιώτες στο ξεκίνημα της σεζόν.