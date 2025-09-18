Η δράση των κορυφαίων αναμετρήσεων της Super League 2 ζωντανά σε Action24 και Athletiko.gr

Η Super League 2 βρήκε τη τηλεοπτική της... στέγη. Το Action24 και το Athletiko.gr στο YouTube συνεχίζουν να προσφέρουν συναρπαστικό θέαμα στους φίλους του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Από αυτό το αυτό το Σαββατοκύριακο (20-21/9) το ενδιαφέρον κορυφώνεται με δύο μεγάλες αναμετρήσεις της δεύτερης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η δράση αρχίζει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 14:00 το μεσημέρι, όπου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β' με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι «ασπρόμαυροι» πιτσιρικάδες θα... κονταροχτυπηθούν με τους έμπειρους και ποιοτικούς Καρδιτσιώτες, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να προσφέρει όμορφο θέαμα στον κόσμο των δύο συλλόγων.

Την... σκυτάλη των μεγάλων αναμετρήσεων παίρνουν την Κυριακή (21/9, 14:00) Πανιώνιος και Athens Kallithea. Οι Πάνθηρες υποδέχονται στη Νέα Σμύρνη την Καλλιθέα σε μια αναμέτρηση «ντέρμπι», δεδομένου ότι οι δυο σύλλογοι έχουν υψηλές βλέψεις στο φετινό πρωτάθλημα και επιθυμούν να επιστρέψουν στη Stoiximan Super Lreague.

Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από το Action 24 και ταυτόχρονα από του κανάλι του Athletiko.gr στο YouTube.

Συντονιστείτε για να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του ποδοσφαίρου!