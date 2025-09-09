Η συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League 2 και οι αγώνες σε Action24 και Athletiko

Σάββατο και Κυριακή στις 14:00 μετά το μεσημέρι θα μεταδίδονται οι αγώνες της Super League 2 από το Action24 και στο Youtube του Athletiko με βάση τη συμφωνία του ομίλου της Wide Media για τα δικαιώματα του έντονα ανταγωνιστικού πρωταθλήματος.

Η ενίσχυση της Super League 2 θα έχει σύντομα της «σφραγίδα» μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας που θα στηρίξει του πρωτάθλημα.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο χώρα του ποδοσφαίρου περνούν ούτως ή άλλως σε μία νέα εποχή με την εμπλοκή της Percapita που όπως όλα δείχνουν θα πάρει τα δικαιώματα και του πρωταθλήματος της Super League 1. Ο άνθρωπος πίσω από το μεγάλο εγχείρημα είναι ο Δημήτρης Γόντικας με μακρά εμπειρία στα τηλεοπτικά και αδιαπραγμάτευτα μεγάλη προσφορά στο χώρο του αθλητισμού.