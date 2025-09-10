To who is who του Ζέιν Σίλκοτ – Ντιούμπερι που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έκανε δικό του τον Ζέιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον σύλλογο και θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο 20χρονος Άγγλος εξτρέμ έφτασε στη χώρα μας τη Δευτέρα (8/9) και την επόμενη ημέρα ολοκλήρωσε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ, βάζοντας την υπογραφή του στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Αρχικά, ο Σίλκοτ-Ντιούμπερι θα ενισχύσει την Κ23 των «ερυθρολεύκων», με την Μπόρνμουθ να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 30% σε περίπτωση μελλοντικής μετακίνησης. Ο νεαρός είχε αποκτηθεί από την Κ21 της Τσέλσι στις 17 Ιανουαρίου της τρέχουσας σεζόν και πρόλαβε να πραγματοποιήσει δύο σύντομες συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των «κερασιών» – μία στην Premier League και μία στο FA Cup.

Ο Σίλκοτ-Ντιούμπερι είναι διεθνής με την Αγγλία, έχοντας φορέσει τη φανέλα των Κ15, Κ16 και Κ17, και θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της χώρας του. Ο Ολυμπιακός ελπίζει ότι η παρουσία του νεαρού θα δώσει νέες επιλογές στην επίθεση, ενώ η μεταγραφή ενισχύει το πλάνο ανάπτυξης ταλέντων του συλλόγου.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ – Ντιούμπερι.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 2005 και προέρχεται από τη Bournemouth, η οποία τον είχε εντάξει στο δυναμικό της τον Ιανουάριο του 2025 από την Chelsea.

Κατά τη θητεία του στην ακαδημία της Chelsea εκπροσώπησε την Αγγλία σε επίπεδο Κ15, Κ16 και Κ17.

Προτού ενταχθεί στην ομάδα του Λονδίνου ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Norwich.

Ζέιν, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό».