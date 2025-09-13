Super League: Πρωταθλητής και φέτος ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το CIES

Σύμφωνα με την τελευταία εβδομαδιαία μελέτη του CIES Football Observatory, η οποία καταγράφει τα ποσοστά κατάκτησης πρωταθλημάτων σε 29 λίγκες παγκοσμίως για τη σεζόν 2025-26, ο Ολυμπιακόςεμφανίζεται ξανά ως το φαβορί για τη Super League.

Η μεθοδολογία που ακολουθεί το ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο –το οποίο ιδρύθηκε το 1995 από τη FIFA στο Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ της Ελβετίας– βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Αγωνιστικά δεδομένα, όπως οι πάσες στο επιθετικό μισό (βάσει Impect). Οικονομικούς δείκτες, που αφορούν τις επενδύσεις σε μεταγραφές ενεργών παικτών. Στατιστικά στοιχεία, όπως τα λεπτά συμμετοχής την περασμένη σεζόν και το επίπεδο ανταγωνισμού των αγώνων.

Στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρο προβάδισμα του Ολυμπιακού με πιθανότητες 36,5% δεδομένο που δεν αποτελεί έκπληξη. Ωστόσο στην 2η θέση ακολουθεί η ΑΕΚ με 29,0%, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο ΠΑΟΚ με 19,0%. Ο Παναθηναϊκός που τερμάτισε δεύτερος την περασμένη σεζόν βρίσκεται στην 4η θέση με 10,1%, με τον Άρη να καταγράφει ένα πιο περιορισμένο ποσοστό στο 4,2%. Οι υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος κινούνται κάτω από το 1%, κάτι που αναδεικνύει το χάσμα δυναμικότητας ανάμεσα στους λεγόμενους «Big-4» και το υπόλοιπο σύνολο της Super League.

Οι μάχες στα μεγάλα πρωταθλήματα

Στην Αγγλία, όπου οι ισορροπίες είναι πάντοτε πιο λεπτές, το CIES δίνει το προβάδισμα στη Λίβερπουλ με ποσοστό 28,9%. Η Άρσεναλ ακολουθεί με 18,8%, ενώ η Τσέλσι εμφανίζεται στο 16,2%. Η χαμηλότερη θέση της Μάντσεστερ Σίτι σε σχέση με προηγούμενες χρονιές αποτυπώνει τη μεταβολή της δυναμικής στην Premier League.

Στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται το πρώτο φαβορί με 40,6%, ενώ η Μπαρτσελόνα κρατά σημαντικές πιθανότητες (29,6%) και η Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένει στο παιχνίδι με 22,1%. Πρόκειται για μία από τις πιο αμφίρροπες μάχες τίτλου, με τρεις ομάδες να διεκδικούν ουσιαστικά το πρωτάθλημα.

Η Serie A της Ιταλίας παραμένει το πιο απρόβλεπτο από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Η Ίντερ προηγείται με 25,6%, ωστόσο η Γιουβέντους (18,2%) και η Νάπολι (17,4%) βρίσκονται κοντά, γεγονός που δείχνει ότι η μάχη του τίτλου θα κριθεί στις λεπτομέρειες, με περισσότερους από τρεις διεκδικητές.

Στη Γερμανία, η Μπάγερν Μονάχου εξακολουθεί να κυριαρχεί με πιθανότητες 61,4%, ποσοστό που μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στην πορεία. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ακολουθεί με μόλις 8,8%, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο χάσμα δυναμικότητας στη Bundesliga.

Τέλος, στη Γαλλία, η Παρί Σεν Ζερμέν παραμένει σχεδόν απόλυτο φαβορί, συγκεντρώνοντας πιθανότητες 73% για την κατάκτηση της Ligue 1. Η μελέτη αναδεικνύει την ουσιαστική απουσία ανταγωνιστή, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη κυριαρχία της Παρί στο γαλλικό ποδόσφαιρο.

Από τα 65 πρωταθλήματα που αναλύει το CIES, ξεχωρίσουν επίσης τα αποτελέσματα στη Σερβία, όπου ο Ερυθρός Αστέρας παρουσιάζεται ως απόλυτο φαβορί με το εντυπωσιακό ποσοστό 76,2%, ενώ στη Νότια Αφρική οι Mamelodi Sundowns φτάνουν το 70,6%. Αντίθετα, σε πιο «ανοιχτά» πρωταθλήματα, όπως στην Ολλανδία, η Φέγενορντ έχει 28,6%, και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Shabab Al Ahli στο 23,5%, η μάχη για τον τίτλο αναμένεται πολύ πιο αμφίρροπη.