Η Πάφος ηττήθηκε εντός έδρας λίγο πριν το ευρωπαϊκό ραντεβού της με τον Ολυμπιακό

Η Πάφος δεν μπόρεσε να κλείσει ιδανικά τις εγχώριες υποχρεώσεις της πριν από το μεγάλο ευρωπαϊκό της ραντεβού με τον Ολυμπιακό. Στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος υποδέχθηκε τον Απόλλωνα Λεμεσού στο «Στέλιος Κυριακίδης» και γνώρισε την ήττα με 0-1. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 56ο λεπτό, έπειτα από λάθος αντίδραση της άμυνας των γηπεδούχων, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο Βέισμπεκ. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, καθώς έπαιξε σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λούκασεν με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οι φιλοξενούμενοι από τη μεριά τους τελείωσαν το ματς με εννέα παίκτες λόγω των αποβολών των Βέισμπεκ και Σπόλαριτς στο 86' και στο 90'+10' αντίστοιχα.



Πλέον, η «Σταχτοπούτα» του φετινού Champions League επικεντρώνεται αποκλειστικά στην πρώτη της ιστορική εμφάνιση στη διοργάνωση. Την Τετάρτη (17/9, 19:45) θα βρεθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον φορμαρισμένο Ολυμπιακό, ο οποίος προέρχεται από επιβλητική νίκη με 5-0 επί του Πανσερραϊκού, για την πρεμιέρα της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.



