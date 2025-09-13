Ολυμπιακός: «Ονειρικό» ντεμπούτο για τον Ταρέμι - Δείτε τα δύο γκολ που πέτυχε ο Ιρανός (vid)

Ο Ολυμπιακός, άφησε πίσω του το κακό πρώτο ημίχρονο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και πάτησε... γκάζι στο δεύτερο, σκοράροντας πέντε γκολ κόντρα στον Πανσερραϊκό και πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πραγματοποίησε τέσσερις αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα και στο δεύτερο μέρος έδωσε χρόνο και στα νέα αποκτήματα των «ερυθρόλευκων» τους Ντάνιελ Ποντένσε και Μεχντί Ταρέμι, με τον Πορτογάλο άσο να πετυχαίνει το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού με ένα εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής και να μοιράζει μια ασιστ και τον Ιρανό στράικερ να κερδίζει το πέναλτι που έχασε ο Γιαζίτζι και να σκοράρει δύο γκολ μέσα σε 25 λεπτά συμμετοχής, πραγματοποιώντας ένα «ονειρικό» ντεμπούτο με τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά.

Ο προσωπικός λογαριασμός της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, δημοσίευσε στο Instagram, τα δυο γκολ του πρώην παίκτη της Ίντερ, με εκατοντάδες χρήστες από το Ιράν,οι οποίοι αναρωτήθηκαν πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης γιατί δεν βρίσκεται στο αρχικό σχήμα ο Ταρέμι να αποθεώνουν τον συμπατριώτη τους για αυτό το ιδανικό ξεκίνημα στη νέα του ομάδα.

Τα δύο γκολ του Μεχντί Ταρέμι: