Ολυμπιακός: Ο Ταρέμι του 50% και μια επίθεση που θα πετάει «φωτιές»

Η δράση στη Stoiximan Super League επέστρεψε με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επικράτησε με 5-0 της ομάδας των Σερρών και πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προβλημάτισαν με την εικόνα τους στο πρώτο ημίχρονο αλλά στο δεύτερο πάτησε.. γκάζι και με τα γκολ των (Ελ Καμπί 48'), (Ορτέγκα 66'), (Ποντένσε 78') και (Ταρεμί 89', 90+3') «καθάρισε» το ματς και πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Πάφο στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Champions League.

Μέσα σε αυτό το 90λεπτο, οι Πειραιώτες κατάφεραν να δείξουν γιατί η επίθεση του Ολυμπιακού, πρόκειται να είναι καλύτερη... από ποτέ.

Το ασύλληπτο 50% του Ταρέμι και η ικανότητα να μυρίζεται «αίμα»

Ονειρικό το ντεμπούτο του Ταρέμι. Σε μόλις 21 λεπτά παιχνιδιού, βρήκε δυο φορές δίχτυα. Αλλά αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Το αξιοθαύμαστο είναι πως το πέτυχε έχοντας συνολικά 4 σουτ στην εστία. Με λίγα λόγια, το 50% των σουτ που επιχείρησε ήταν γκολ.

Κι όλα αυτά σε συνολικά 12 επαφές με την μπάλα, όπου κατάφερε να είναι αποτελεσματικός και στις πάσες (80% επιτυχία). Ο Ταρέμι είναι ένας επιθετικός που ξέρει πως και που να κινηθεί στην περιοχή και φαίνεται να του αρκούν πολύ λίγες ευκαιρίες για να βρει «πλεκτό».

Μια επιθετική γραμμή που προκαλεί... τρόμο

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη ένα... κανόνι στο ρόστερ τους, τον Ελ Καμπί, που μάλιστα σκόραρε ξανά χθες. Πλέον όμως, η επιθετική τους γραμμή είναι ενδεχομένως η πιο πλήρης των τελευταίων ετών. Κι όχι μόνο λόγω του Ταρέμι, αλλά και του Γιάρεμτσουκ.

Θυμίζουμε πως ο Ουκρανός έχει βρει ξανά την επαφή με τα δίχτυα και με την ψυχολογία στα ύψη θα συνεχίσει να σκοράρει. Αν μάλιστα, βάλουμε στην εξίσωση και παίκτες από το χώρο του κέντρου που μπορούν να συνεισφέρουν στο γκολ (Ποντένσε, Ζέλσον κ.α) τότε η παραγωγικότητα του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα, αναμένεται εντυπωσιακή.