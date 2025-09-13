Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός 5-0: Ποντένσε και Ταρεμί σήκωσαν στον... αέρα το «Καραϊσκάκης»!

Η δράση στη Stoiximan Super League επέστρεψε με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» να ανοίγει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επικράτησε με 5-0 της ομάδας των Σερρών και πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προβλημάτισαν με την εικόνα τους στο πρώτο ημίχρονο αλλά στο δεύτερο πάτησε.. γκάζι και με τα γκολ των (Ελ Καμπί 48'), (Ορτέγκα 66'), (Ποντένσε 78') και (Ταρεμί 89', 90+3') «καθάρισε» το ματς και πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Πάφο στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Champions League.

Από την άλλη πλευρά ο Πανσερραϊκός, υποχρεώθηκε στην τρίτη φετινή διαδοχική ήττα και παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μηδέν βαθμούς.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που δημιούργησαν την πρώτη αξιόλογη φάση στην αναμέτρηση, με τον Ζιντάν, να πιάνει ένα δυνατό σουτ και τον Τζολάκη να του λέει «όχι» στο 10ο λεπτό. Επτά λεπτά αργότερα, η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Ολυμπιακού, καθώς ο Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος είχε δεμένο το δεξί του πόδι από το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, δεν μπόρεσε να συνεχίσει και στη θέση του πέρασε ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα.

Με τη συμπλήρωση του πρώτου εικοσαλέπτου οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να γίνουν απειλητικοί με τον Ορτέγκα να κάνει τη σέντρα και τον Τσικίνιο να σουτάρει στην κίνηση αλλά η μπάλα κατέληξε εκτός εστίας. Πέντε λεπτά αργότερα ο Πανσερραϊκός θα χάσει τη μεγαλύτερή του ευκαιρία στον αγώνα, όταν μετά από λανθασμένη έξοδο του Τζολάκη, ο Ζιντάν πλάσαρε σε κενή εστία αλλά ο Ορτέγκα έσωσε την ομάδα του από σίγουρο γκολ.

EUROKINISSI

Με την είσοδο του Γκάμπριελ Στρεφέτσα, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να γίνει πιο απειλητικός με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να επιχειρεί ένα σουτ αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι, περνώντας πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 35ο λεπτό ο Άντρε Γκρίν, έκανε ένα πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον Ρέτσο και ο διαιτητής της αναμέτρησης μετά από παρέμβαση του VAR, του έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα και η ομάδα των Σερρών συνέχισε με δέκα παίκτες.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά όσον αφορά το σκοράρισμα οι «ερυθρόλευκοι» προβλημάτισαν ξανά, καθώς για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι δεν κατάφεραν να βρουν γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ, με τον Ορτέγκα να κάνει μια εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά και τον Ελ Καμπί, με καρφωτή κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, με τον Μαροκινό φορ να πετυχαίνει το δεύτερο του τέρμα στο πρωτάθλημα.

eurokinissi

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι και στο 69ο λεπτό, ο Καμπελά, πάσαρε στον Ορτέγκα και ο Αργεντινός με ωραίο πλασέ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ενώ παράλληλα πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τα «ερυθρόλευκα». Στο επόμενο λεπτό ο Βάσκος τεχνικός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τους Μεχντί Ταρέμι και Ντανιέλ Ποντένσε, με τον Πορτογάλο «ζογκλέρ να πετυχαίνει μια γκολάρα έξω από την περιοχή και να αποθεώνεται από τους φιλάθλους της ομάδας στην επιστροφή του στον Πειραιά.

Στο 81ο λεπτό οι Πειραιώτες, έχασαν την ευκαιρία να πετύχουν και τέταρτο τέρμα με τον Ταρεμί να κερδίζει πέναλτι από πάτημα του Δοϊρανλή, αλλά ο Τιναλίνι απέκρουσε το πέναλτι του Γιαζίτζι που ανέλαβε την εκτέλεση. Με τη συμπλήρωση του 90ο λεπτού ο Ταρεμί με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το 4-0 και άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

EUROKINISSI

Στο 93ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ιρανός στράικερ, διπλασίασε τα τέρματά του, σκοράροντας με κεφαλιά και διαμόρφωσε το τελικό 5-0, πραγματοποιώντας ένα «ονειρικό» ντεμπούτο με τα «ερυθρόλευκα».

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Καμπελά, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ελ Καμπί.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Ομεόνγκα, Λιάσος, Φάλε, Μπανζάκι, Γκριν, Ιβάν