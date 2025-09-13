Stoiximan Super League: «Διπλό» του Άρη στο Περιστέρι - «Σεφτέ» στις νίκες για τον Βόλο στο Αγρίνιο

Τρεις αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρόγραμμα του Σαββάτου (13/9) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 5-0 του Πανσερραϊκού, τον Άρη να κάνει την ανατροπή με 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ και τον Βόλο να πανηγυρίζει μεγάλο «διπλό» με 2-1 κόντρα στον Παναιτωλικό.

Ατρόμητος - Άρης 1-2

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, και στο 18ο λεπτό ο Μανσούρ από πλάγια θέση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Διούδη για το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές και έψαξαν το γκολ της ισοφάρισης αλλά σπατάλησαν δυο σημαντικές ευκαιρίες με τον Μόντσου (21') και τον Φαμπιάνο (24') που δεν κατάφεραν για λίγο να σκοράρουν.

Στο 32ο λεπτό, οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν στην ισοφάριση με τον Μεντίλ να κάνει μια σπουδαία τρίπλα στον Κίνι και να πασάρει στον Ντουντού, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 1-1.

EUROKINISSI

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ, μπήκε με το «μαχαίρι στα δόντια» στο δεύτερο μέρος και στο 60ο λεπτό έφτασε στην ανατροπή, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Ράτσιτς, έπιασε την κεφαλιά και ο Μορόν με προβολή, έκανε την ολική ανατροπή και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 της αναμέτρησης.

Στα εναπομείναντα λεπτά, οι «Θεσσαλονικείς» διαχειρίστηκαν το προβάδισμα τους και πήραν μια δίκαιη νίκη στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο τους φτάνοντας τους έξι βαθμούς ενώ από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος υποχρεώθηκε στην δεύτερη διαδοχική του ήττα και έμεινε στους τρεις.

Οι ενδεκάδες:

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Xoυτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μίχορλ, Τσιγγάρας, Παλμεζάνο, Τζοβάρας, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Γαλανόπουλος, Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν, Μορόν, Ντούντου.

Παναιτωλικός - Βόλος 1-2

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με το πόδι στο... γκάζι στην αναμέτρηση και στο 12ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Χουάνπι να κρατά τη μπάλα μέσα στην περιοχή, και τον Τζόκα να επωφελείται από τις κόντρες και να σκοράρει εξ επαφής για το 0-1. Οι Βολιώτες «πάγωσαν» το Αγρίνιο καθώς όχι μόνο σκόραραν στο ξεκίνημα του αγώνα αλλά πέντε λεπτά αργότερα κατάφεραν να διπλασιάσουν τα τέρματά τους με τον Λάμπρου να φεύγει στην αντεπίθεση και να βγάζει εξαιρετική σέντρα στον Χάμουλιτς, ο οποίος με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

EUROKINISSI

Οι γηπεδούχοι θέλησαν να αφήσουν πίσω τους το «εφιαλτικό» πρώτο εικοσάλεπτο, ανεβάζοντας στροφές και κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1 με τον Τσάβες να παίζει γρήγορα για τον Μίχαλακ, που έφυγε στο χώρο, πέρασε τον Σιαμπάνη και πλάσαρε σε κενή εστία.

Οι Βολιώτες πανηγύρισαν το πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα ενώ ο Παναιτωλικός μετά το μεγάλο διπλό επί του Άρη, δεν κατάφερε να συνεχίσει με νίκες την πορεία του στη Stoiximan Super League.

Οι ενδεκάδες:

Παναιτωλικός: Τσάβες, Αγαπάκης, Γκαρθία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Κόγιτς, Λουίς, Μίχαλακ, Μανρίκε, Εστέμπαν, Αγκίρε.

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι, Λάμπρου, Τζόκα, Χάμουλιτς.