Κώστας Καραπαπάς: Οι αποκαλύψεις για Ποντένσε, Ταρέμι, Bοτανικό και η ατάκα για τον Σπανούλη (video)

Ο Κώστας Καραπαπάς, Δ’ Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού, βρέθηκε στο στούντιο του Back2Μπακ και παραχώρησε μία συνέντευξη « εφ όλης της ύλης», αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για σημαντικά θέματα της ομάδας, όπως οι μεταγραφές των Ταρέμι, Πόντενσε, το θέμα του γηπέδου ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει τον θαυμασμό του για αθλητές που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ελληνική και διεθνή σκηνή, όπως ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Βασίλης Σπανούλης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε αρχικά στον λόγο για τον οποίο ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κρατήσει τον Ντάνιελ Ποντένσε, εξηγώντας ότι παρά τη μεγάλη επιθυμία της ομάδας, οι οικονομικές συνθήκες τότε ήταν καθοριστικές. Όσο για την επιστροφή του Πορτογάλου στα «ερυθρόλευκα» σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι Άραβες, οι οποίοι κάλυψαν το ήμισυ του ποσού της μεταγραφής, διευκολύνοντας την ολοκλήρωση της συμφωνίας και την επιστροφή ενός ποδοσφαιριστή που είχε γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων».

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Καραπαπάς αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της ΠΑΕ για τα αναβαθμισμένα γήπεδα και τα sold out εισιτήρια, τονίζοντας ότι «η ομάδα δεν χρειάζεται καμία βοήθεια από κανέναν για την αναβάθμιση του γηπέδου» και προσθέτοντας ότι ζήτησαν «να μην τους σταματήσει κανείς σε όλη τη διάρκεια του πρότζεκτ». Παράλληλα, αποκάλυψε τι θα άλλαζε για την «τέλεια» χρονιά των 100 χρόνων του Ολυμπιακού και μοιράστηκε ότι «το δεύτερο αγαπημένο μου γήπεδο είναι η OPAP Arena».

Η αλήθεια για τον Μανέ και το τηλεφώνημα από Σουηδία

Όσον αφορά το τι πραγματικά συνέβη με τον Αμπντουλί Μανέ που ήθελε ο Ολυμπιακός ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων» ανέλυσε στην εκπομπή. Ο παίκτης ήρθε στην Ελλάδα, ωστόσο δεν πέρασες τις ιατρικές εξετάσεις και έτσι πήρε το αεροπλάνο της επιστροφής. Μάλιστα αποκάλυψε πως η βασιλική αστυνομία της Σουηδίας τον πήρε τηλέφωνο μερικά 24ωρα αφότου έγιναν όλα αυτά, ρωτώντας λεπτομέρειες για τον Μανέ.

«Ο Μεντιλίμπαρ έχει δημιουργήσει μια ομάδα-οικογένεια»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, μιλώντας για την αγωνιστική αναγέννηση της ομάδας, στάθηκε στο πρόσωπο του προπονητή, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τόνισε πως ο Βάσκος τεχνικός κατάφερε να δημιουργήσει ένα εξαιρετικό κλίμα στα αποδυτήρια, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να συσπειρωθούν όλοι γύρω από τον ίδιο και τον κοινό στόχο.

Για να γίνει πιο συγκεκριμένος, ανέφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Βάζει γκολ ο Γιάρεμτσουκ στον Παναθηναϊκό και ο πρώτος που φεύγει να πανηγυρίσει είναι ο Ελ Καμπί από τον πάγκο». Το συγκεκριμένο περιστατικό, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο, αποτυπώνει πλήρως το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα. Ένα κλίμα ενότητας, αλληλεγγύης και υγείας, όπου ο ένας χαίρεται με την επιτυχία του άλλου, χωρίς ανταγωνισμούς και αντιζηλίες.

Οι ακαδημίες, ο Πνευμονίδης και η κατάκτηση του Youth League

Επείτα στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της στήριξης παιδίων από τις ακαδημίες, υπογραμμίζοντας πως ο Ολυμπιακός προτιμά να επενδύει στα δικά του δημιουργήματα παρά να δαπανά μεγάλα ποσά σε μεταγραφές από το εξωτερικό. Αναφερόμενος στον Σταύρο Πνευμονίδη, τόνισε χαρακτηριστικά: «Γιατί να δώσω 10 εκατ. για να πάρω τον Πνευμονίδη της Αργεντινής και να μην στηρίξω το δικό μου δημιούργημα».

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ επισήμανε πόσο μεγάλη πρόκληση και κατόρθωμα αποτέλεσε για τον σύλλογο η κατάκτηση του Youth League, σημειώνοντας ότι ήταν «ένα πολύ δυσκολότερο έργο για τον Ολυμπιακό από την κατάκτηση του Conference League». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει τη σημασία που δίνει η διοίκηση στην ανάπτυξη νέων παικτών και στην ανάδειξη της ακαδημίας ως βασικού πυλώνα της ομάδας.

Η υπόκλιση στον Βασίλη Σπανούλη και στα παιδιά του ελληνικού στίβου

Στη συνέχεια, ο Κώστας Καραπαπάς αποθέωσε την Εθνική ομάδα μπάσκετ, συγχαίροντας τους παίκτες για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket. Παράλληλα, εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας την ασύγκριτη ποιότητά του και χαρακτηρίζοντάς τον «one in a million».

Με αφορμή την πρόκριση του Μίλτου Τεντόγλου με μονάχα ένα άλμα στο άλμα εις μήκος στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του Μίλτου Τεντόγλου όπως επίσης και στον Εμμανουήλ Καραλή. Παράλληλα τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Έλληνες αθλητές του στίβου σε σχέση με αυτούς του εξωτερικού.

«Ο Μαρινάκης έχει αλλάξει την ιστορία του αθλητισμού της χώρας»

Μιλώντας για την συνδρομή του Βαγγέλη Μαρινάκη στον αθλητισμό, ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού τόνισε πως ο ισχυρός άνδρας της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ έχει αλλάξει την ιστορία του αθλητισμού στην Ελλάδα, προσθέτοντας πως έχει στηρίξει και το μπάσκετ όταν πέρασε δυσκολίες υπό την διαχείριση των Αγγελόπουλων.

