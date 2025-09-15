Ο Κώστας Καραπαπάς έδωσε απάντηση για το... περίφημο «Milko Cup» (video)

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή BACK2ΜΠΑΚ και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα των τηλεθεατών, δίνοντας παράλληλα απαντήσεις για το μυστήριο που συνοδεύει τον όρο «Milko Cup».

Όπως τόνισε ο Καραπαπάς, το σύνθημα που έχει συνδεθεί με το Conference League προέκυψε αυθόρμητα και, μέσα από την ατάκα αυτή, εκφράστηκε η ιδιαίτερη προσέγγιση των φίλων του ποδοσφαίρου στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Δείτε την απάντηση του Καραπαπά για το Milko Cup