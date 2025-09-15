Σπορ Conference League Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο

Ο Κώστας Καραπαπάς έδωσε απάντηση για το... περίφημο «Milko Cup» (video)

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού εξήγησε τι εννοούσε με την φράση... Milko Cup, το οποίο είχε συζητηθεί έντονα.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή BACK2ΜΠΑΚ και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα των τηλεθεατών, δίνοντας παράλληλα απαντήσεις για το μυστήριο που συνοδεύει τον όρο «Milko Cup».

Όπως τόνισε ο Καραπαπάς, το σύνθημα που έχει συνδεθεί με το Conference League προέκυψε αυθόρμητα και, μέσα από την ατάκα αυτή, εκφράστηκε η ιδιαίτερη προσέγγιση των φίλων του ποδοσφαίρου στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Δείτε την απάντηση του Καραπαπά για το Milko Cup

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Conference League Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader