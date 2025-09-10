Η UEFA αποθέωσε τον Χρήστο Μουζακίτη: «Το αφεντικό της μεσαίας γραμμής» (vid)

Ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού ετοίμασε η UEFA, αναδεικνύοντας τον νεαρό μέσο ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς παίκτες που έχουν περάσει από το Youth League.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσίευσε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, με χαρακτηριστικές στιγμές του Έλληνα χαφ στη διοργάνωση όπου κατέκτησε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το τρόπαιο, για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Με οκτώ συμμετοχές σε εννέα αγώνες, ο τότε 17χρονος «Μούζα» ξεχώρισε για την ποιότητα και την προσωπικότητά του στον αγωνιστικό χώρο, με την UEFA να τον χαρακτηρίζει ως «το αφεντικό της μεσαίας γραμμής».

Ο τότε 17χρονος χαφ έπαιξε σε οκτώ από τα εννέα παιχνίδια της ομάδας, ξεκινώντας βασικός στα επτά. Η μοναδική φορά που δεν βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα ήταν στην πρεμιέρα με τη Λέτσε (4 Οκτωβρίου 2023), όπου αγωνίστηκε ως αλλαγή για 15 λεπτά στη νίκη με 3-1. Από εκεί και πέρα όμως, καθιερώθηκε, καθώς στα έξι από τα επόμενα επτά ματς δεν αντικαταστάθηκε καν.

Η συμβολή του στο σκοράρισμα ήταν καθοριστική. Ο Μουζακίτης βρήκε δίχτυα σε πέντε αγώνες: στο εκτός έδρας με τη Λέτσε, στο διπλό επί της Καμπάλα, δύο φορές στη ρεβάνς με τους Αζέρους, αλλά και απέναντι στη Μπάγερν. Το «κερασάκι στην τούρτα» ήταν το γκολ του στον μεγάλο τελικό με τη Μίλαν, όπου ο Ολυμπιακός θριάμβευσε με 3-0 και κατέκτησε το Youth League.