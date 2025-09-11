Μεγάλη αλλαγή από την UEFA - Τι αλλάζει στις ευρωπαϊκές λίστες από φέτος

Η UEFA ανακοίνωσε σημαντικές τροποποιήσεις στους κανονισμούς της, οι οποίες θα ισχύσουν άμεσα από τη σεζόν 2025/26.

Συγκεκριμένα, κάθε ομάδα θα μπορεί να αντικαταστήσει έναν (και μόνο) ποδοσφαιριστή από τη λίστα της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εφόσον αυτός ταλαιπωρηθεί από σοβαρό τραυματισμό ή μακροχρόνια ασθένεια. Η δυνατότητα αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά στη διάρκεια της σεζόν και όχι μετά την 6η αγωνιστική των League Phase.

Στόχος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας είναι αφενός να μη μειώνονται οι λίστες των συλλόγων από αναπάντεχες απουσίες, αφετέρου να προστατεύονται οι παίκτες ώστε να μην επισπεύδεται η επιστροφή τους στα γήπεδα.

Στο τραπέζι η πρόταση διεξαγωγής αγώνων πρωταθλήματος εκτός ευρωπαϊκής επικράτειας

Παράλληλα, στο τραπέζι βρέθηκε και το αίτημα Ισπανίας και Ιταλίας για τη διεξαγωγή αγώνων πρωταθλήματος εκτός της επικράτειας της UEFA, σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία ή τις ΗΠΑ με πρόσφατο παράδειγμα την αναμέτρηση της Βιγιαρεάλ με την Μπαρτσελόνα που πιθανότατα θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι. Η επιτροπή αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα φλέγον ζήτημα, ωστόσο επεσήμανε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν.

Ως εκ τούτου, δεν ελήφθη οριστική απόφαση, αλλά η UEFA ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει κύκλο διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των φιλάθλων, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση.