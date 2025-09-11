Πως ο Μεντιλίμπαρ σκοπεύει να βάλει στο... κόλπο Ποντέντε, Ταρέμι, Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ

Ο Ολυμπιακός πέτυχε έστω και με αρκετή δυσκολία το «δύο στα δύο» στο πρωτάθλημα, οι διεθνείς ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους κι επέστρεψαν στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη κι αρχής γενομένης από το Σάββατο (13/9, 18.00) οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να σκαρφαλώσουν με επιτυχία το πρώτο αγωνιστικό... βουνό της σεζόν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δουλειά που έγινε στο διάστημα της διακοπής και στην τριάδα αγώνων που ακολουθεί με Πανσερραϊκό, Πάφο (Τετάρτη 17/9, 19.45) και Παναθηναϊκό (Κυριακή 21/9, 21.00) σκοπεύει να βγάλει όλα του τα μεγάλα όπλα από τη φαρέτρα.

Η κουβέντα γίνεται κυρίως για το επιθετικό σκέλος, καθώς τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου ήχησαν δυνατά οι σειρήνες με τις αφίξεις του Μέχντι Ταρέμι και του Ντανιέλ Ποντένσε, οι οποίοι είναι πλέον έτοιμοι να διεκδικήσουν τα πρώτα τους λεπτά συμμετοχής με τη νέα τους ομάδα.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έχει να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι από τα τέλη του Μάη, ωστόσο, δεν βλέπει την ώρα να μπει και πάλι σε φουλ αγωνιστική δράση κι από τη στιγμή που ξεπέρασε κάποιες μικροενοχλήσεις, αναμένεται αύριο να μπει στην αποστολή και μεθαύριο απέναντι στα «λιοντάρια» των Σερρών να πάρει χρόνο συμμετοχής έστω για διάστημα μισής ώρας, ανάλογα και με τους δείκτες της φυσικής του κατάστασης.

Και ο Ταρέμι με τη φανέλα της Ίντερ έκανε την τελευταία του επίσημη εμφάνιση την 1η Ιουνίου, ωστόσο, έβγαλε όλη την προετοιμασία και ήταν ενεργός με την Εθνική του ομάδα, καθώς το τελευταίο διάστημα έδωσε τέσσερα παιχνίδια και δη από τις 28 Αυγούστου μέχρι σήμερα, ενώ στο πιο πρόσφατο (8/9) με αντίπαλο το Ουζμπεκιστάν ήταν βασικός κι αντικαταστάθηκε στο 89ο λεπτό.

Μια βδομάδα νωρίτερα είχε σκοράρει κιόλας απέναντι στην Ινδία. Στόχος του «Μέντι» είναι να δώσει και στον «Πρίγκιπα του Ιράν» χρόνο στο παιχνίδι του Σαββάτου, καθώς και ο Ελ Καμπί είχε τελευταία υποχρεώσεις με το Μαρόκο, άρα θα χρειαστεί να πάρει όχι μόνο ανάσες, αλλά και βοήθειες στην επίθεση.

Με άλλα λόγια, όλα δείχνουν ότι οι δύο τελευταίες μεταγραφικές βόμβες του Ολυμπιακού θα αγωνιστούν μεθαύριο μπροστά στον κόσμο της ομάδας, με τον Ποντένσε να μην είναι πρωτάρης στη συνθήκη «Καραϊσκάκης», όπως ο 33χρονος συμπαίκτης του.

Επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ και βλέπουμε...

Σε ό,τι αφορά τον τρίτο της παρέας στην επίθεση, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έχει μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα, καθώς δεν αγωνίστηκε και στα φιλικά επί ιταλικού εδάφους με Ίντερ και Νάπολι, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το πότε ακριβώς θα είναι σε θέση να μπει σε εντατικούς ρυθμούς προπόνησης, ωστόσο, θα το κρίνουν οι γιατροί, μιας και ο Ουκρανός διεθνής ένιωθε ενοχλήσεις στο γόνατο, χωρίς, όμως, οι εξετάσεις να έχουν δείξει κάτι ανησυχητικό.

O 29χρονος Ρόμαν των 191 εκατοστών μπορεί μέσα στο γήπεδο να μοιάζει με αφηνιασμένο άτι, ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος που ευαίσθητο ψυχισμό, ο οποίος θέλει και την ανάλογη διαχείριση ειδικά από τότε που η χώρα του βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Μεντιλίμπαρ του έχει μιλήσει, τον έχει ηρεμήσει και επί της ουσίας τον... κέρδισε, ιδιαίτερα με την απόφασή του τον περασμένο Γενάρη να τον κρατήσει στο ρόστερ, παρότι είχε ήδη αποκτηθεί ο Γέφτε Μπετανκόρ.

Το «θωρηκτό» θεωρείται απίθανο να προλάβει να μπει στην αποστολή για τον αγώνα με την Πάφο, το πρώτο στη League Phase του Champions League, ενώ είναι κόντρα οι πιθανότητες να προλάβει και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, χωρίς, όμως, να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο. Κόντρα στους «πράσινους», άλλωστε έκανε στο φινάλε της περασμένης σεζόν εξαιρετικές εμφανίσεις, πέτυχε δύο γκολ, άρα θα είναι και για εκείνουν ευκαιρία να φορτσάρει για να προλάβει.

Από 'κει και πέρα στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ είναι να δει μαζί και σε ευρωπαϊκό παιχνίδι τον Ποντένσε με τον Ζέλσον στα δύο «φτερά», καθώς ο δεύτερος είχε μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας τον Γενάρη του 2024, λόγω τραυματισμού, οπότε δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο δρόμο προς την κατάκτηση του Conference League.

Σε μεσαία γραμμή και επίθεση, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν αλλαγές από Σάββατο μέχρι Τετάρτη και ακολούθως Κυριακή, καθώς το δίδυμο στον άξονα θα διαφοροποιηθεί και θα φρεσκαριστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις, ενώ στις λύσεις για τα φτερά δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τον Στρεφέτσα που λογικά θα δηλώσει το παρών, μετά από κάποιες πρόσφατες ενοχλήσεις, αλλά ούτε τον Ροντινέι που πολλές φορές στα δύσκολα παιχνίδια μπαίζει μπροστά από τον Κοστίνια.

Τέλος, μέσα σε όλη αυτή την αγωνιστική... καταιγίδα θα πάρει σίγουρα τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής και ο νεοαποκτηθείς Βραζιλιάνος στόπερ Μάνσα, παρότι δεν έχει δηλωθεί στη λίστα για τα ματς της UEFA.