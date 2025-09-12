Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία για τον Μπιλάλ - Στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές ο Αιγύπτιος φορ

Ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά για την ενίσχυση της Β’ ομάδας του και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπιλάλ Αμπντελραχμάν. Ο 22χρονος επιθετικός, που έχει φορέσει έξι φορές τη φανέλα της Εθνικής Αιγύπτου, αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους».



Ο Μπιλάλ γνωρίζει ήδη καλά την ελληνική πραγματικότητα, καθώς υπήρξε μέλος των ακαδημιών του Παναθηναϊκού, παίζοντας για τέσσερα χρόνια στις Κ17, Κ19 και στη Β’ ομάδα. Την περασμένη σεζόν ξεκίνησε στην Εστρέλα της Πορτογαλίας και τον Ιανουάριο μετακινήθηκε στη Λαμία, με την οποία μέτρησε 10 συμμετοχές στη Super League.



Έπειτα από την αποδέσμευσή του στις αρχές Ιουλίου, έμεινε ελεύθερος και πλέον είναι έτοιμος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στον Πειραιά. Η μεταγραφή του Αιγύπτιου φορ δείχνει την πρόθεση του Ολυμπιακού να συνεχίσει την επένδυση σε νεαρούς, εξελίξιμους παίκτες που μπορούν να πλαισιώσουν τόσο τη Β’ ομάδα όσο και να αποτελέσουν μελλοντικά λύσεις για την πρώτη.