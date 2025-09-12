Φίλοι στην Πορτογαλία, αντίπαλοι στην Ελλάδα: Η ιστορία του Ζοάο Μάριο με τους «ερυθρόλευκους»

Η μεταγραφή του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ δεν είναι απλώς ακόμη μία ηχηρή κίνηση, αλλά φέρνει στην Ελλάδα έναν ποδοσφαιριστή με πλούσια εμπειρία και δυνατούς προσωπικούς δεσμούς με παίκτες που υπάρχουν ήδη στο πρωτάθλημα μας.

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός έχει γράψει σημαντικές σελίδες της καριέρας του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και στην Μπενφίκα, κερδίζοντας τίτλους και χτίζοντας φιλίες που θα ανανεωθούν τώρα στα ελληνικά γήπεδα, μόνο που οι φίλοι του θα φοράνε ερυθρόλευκα.



Στη Σπόρτινγκ είχε συμπαίκτη τον Ζέλσον Μαρτίνς, με τον οποίο ανέπτυξε ιδιαίτερη χημεία εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Στην ίδια ομάδα, στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, είχε γνωρίσει και τον Ντανιέλ Ποντένσε.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Αργότερα, στην Μπενφίκα, ο Πορτογάλος διεθνής βρέθηκε στα ίδια αποδυτήρια με τον Τσικίνιο και τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, δύο παίκτες που επίσης αγωνίζονται πλέον με τα «ερυθρόλευκα». Αυτοί οι τέσσερις «παλιοί γνώριμοι» έχουν μοιραστεί στην πορτογαλική λίγκα προπονήσεις, αποστολές, αποδυτήρια και στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται.

