Με Ταρέμι και Ποντένσε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Πανσερραϊκό - Αναλυτικά η αποστολή

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εντός έδρας παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό, στο οποίο στοχεύει να συνεχίσει το απόλυτο νικών του. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα εμφανιστεί για πρώτη φορά φέτος μπροστά στο κοινό του «Γ. Καραϊσκάκης» και η ανακοίνωση της αποστολής είχε αρκετό ενδιαφέρον.



Ο Ισπανός τεχνικός δεν υπολογίζει για το συγκεκριμένο ματς στους Ροντινέι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ενώ εκτός έμεινε και ο νεαρός Σταύρος Πνευμονίδης. Αντίθετα, ο Μεχντί Ταρέμι και ο Ντάνιελ Ποντένσε βρίσκονται για πρώτη φορά στη διάθεση του προπονητή για αγώνα πρωταθλήματος, μαζί με τον Γκουστάβο Μάνσα που επίσης περιλαμβάνεται στην αποστολή.



Η λίστα των ποδοσφαιριστών που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ περιλαμβάνει τους: Στρεφέτσα, Μπιανκόν, Έξαρχο, Μαρτίνς, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλο, Μουζακίτη, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκη, Πιρόλα, Καμπελά, Ρέτσο, Σιπιόνι, Τζολάκη, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Ταρέμι και Μάνσα.



