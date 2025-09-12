Ο λόγος που ο Ροντινέι δεν είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, χωρίς τον Ροντινέι στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στη γάμπα κατά τη διάρκεια της προπόνησης και σύμφωνα με πληροφορίες, αποκλείστηκε προληπτικά από την αποστολή ενόψει και των επερχόμενων αναμετρήσεων με την Πάφο (17/9,19:45) και τον Παναθηναϊκό (21/09,21:00) στη Λεωφόρο.

Πιθανότερο είναι να επιστρέψει κανονικά στις επιλογές του Βάσκου προπονητή για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League απέναντι στην πρωταθλήτρια Κύπρου. Ωστόσο πέρα από τον 33χρονο δεξιό οπισθοφύλακα εκτός αποστολής για την εντός έδρας αναμέτρηση με την ομάδα των Σερρών έμειναν και οι: Πνευμονίδης, Γιάρεμτσουκ, Λιατσικούρας, Βέζο και Μπότης.

Η λίστα των ποδοσφαιριστών που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ περιλαμβάνει τους: Στρεφέτσα, Μπιανκόν, Έξαρχο, Μαρτίνς, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλο, Μουζακίτη, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκη, Πιρόλα, Καμπελά, Ρέτσο, Σιπιόνι, Τζολάκη, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Ταρέμι και Μάνσα.