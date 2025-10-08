Πανιώνιος: Απειλείται από τη FIFA με απαγόρευση μεταγραφών λόγω χρεών σε πρώην ποδοσφαιριστή

Ο Γεωργιανός πρώην ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου, Μπατσάνα Αραμπούλι κατήγγειλε την ομάδα από τη Νέα Σμύρνη στη FIFA και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έκανε δεκτό το αίτημα του.

Ο Πανιώνιος οφείλει να καταβάλει 35 χιλιάδες ευρώ μέσα σε 45 ημέρες, προκειμένου να αποφύγει την τιμωρία απαγόρευσης μεταγραφών για τις επόμενες τρεις μεταγραφικές περιόδους.

Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκε από τη FIFA πως η νέα ΠΑΕ διαδέχεται την παλιά και ως εκ τούτου οφείλει στον Γεωργιανό 30 χιλιάδες ευρώ. Επιπρόσθετα, η Ομοσπονδία επέβαλε ως ποινή τιμωρίας το ποσό των 5 χιλιάδων ευρώ.

Παρά την ανακοίνωση της απειλούμενης τιμωρίας, δεν εκφράζεται ανησυχία, αφού ο πρόεδρος του Πανιωνίου, Κώστας Ρούπτσος έχει ξεκαθαρίσει σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου πως θα αποδεσμεύσει την ομάδα από τα χρέη του παρελθόντος.