Μπαλντίνι: Απόλυτη στήριξη στον Κόντη για τον πάγκο του Παναθηναϊκού

Συνολικά τρεις μέρες κάθισε στη Αθήνα ο Φράνκο Μπαλντίνι την περασμένη εβδομάδα. Απ’ το πρωί της περασμένης Τρίτης (7/10) έως και το βράδυ της Πέμπτης (9/10), στη δεύτερη παρουσία του στην Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες, μετά το (πρώτο) καθοριστικό ραντεβού με τον Γιάννη Αλαφούζο, που «κλείδωσε» την εκκίνηση της συνεργασίας τους, για τον Παναθηναϊκό. Χωρίς όμως ο ίδιος να είναι -σε πρώτη φάση- κομμάτι του «πράσινου» οργανογράμματος, αλλά εμφανιζόμενος ως σύμβουλος του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ επί ποδοσφαιρικών θεμάτων.

Τούτη τη φορά ο Ιταλός, άλλοτε αθλητικός διευθυντής (και General Manager) της Ρόμα, της Τότεναμ και της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν επικεντρώθηκε μόνο στις διαπραγματεύσεις και στην ανάλυση των σκέψεών του για μία αναδιοργάνωση όλου του οργανισμού του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, αλλά πήγε και σε πιο «βαθιές» κινήσεις.

Επισκέφθηκε με τον Γιάννη Αλαφούζο το «Γ. Καλαφάτης» σε ένα απ’ τα ρεπό της ομάδας την περασμένη εβδομάδα, με τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΠΑΕ να τον ξεναγεί στους χώρους και να του αναλύει όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια στο πλαίσιο αναμόρφωσης του προπονητικού κέντρου της ομάδας και της «βάσης» της Ακαδημίας (31 ξενώνες για τα παιδιά των τμημάτων υποδομής, τρία νέα γήπεδα, νέο γυμναστήριο και ξεχωριστές λειτουργικές αίθουσες και χώροι), αλλά κι όλα όσα σχεδιάζονται να γίνουν τα επόμενα χρόνια.

Ο Μπαλντίνι κι ο Αλαφούζος πέρασαν πάρα πολλές ώρες μαζί κατά τη διάρκεια της τριήμερης παρουσίας του 65χρονου Ιταλού στην Ελλάδα, συζητώντας με λεπτομέρειες πλέον τις προτάσεις του για την σταδιακή αναδόμηση της λειτουργίας του κλαμπ και της σύνδεσής του με το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Μπαλντίνι έχει καταθέσει ήδη τις πρώτες σκέψεις του για την οργάνωση του Παναθηναϊκού σε ένα μοντέλο πολύ πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με τον Αλαφούζο να δείχνει ξεκάθαρη διάθεση να προχωρήσει και να πορευτεί από εδώ και πέρα πάνω στο πλαίσιο όσων θα προτείνει ο Ιταλός.

Οι πρώτες αλλαγές στη δομή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού θα αρχίσουν να φαίνονται έως το τέλος του 2025, ενώ είναι δεδομένο πως ο Μπαλντίνι -που θα επιστρέψει και θα μείνει για ένα διάστημα στην Ελλάδα- θα έχει και δικούς του ανθρώπους εντός της ομάδας, προκειμένου να είναι ανοικτός ο δίαυλος και η άμεση επικοινωνία του με την ηγεσία της ΠΑΕ.

Επίσης έχει ήδη γνωριστεί και με πρόσωπα εντός του κλαμπ, με τον ίδιο να έχει ήδη πολύ καλή εικόνα κι άποψη πλέον για πάρα πολλά θέματα που αφορούν την ομάδα.

Πολύ θετική η άποψη του Ιταλού

Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που συζητήθηκε τόσο στις πρώτες επαφές του Μπαλντίνι με τον Αλαφούζο, όσο και στη δεύτερη επίσκεψή του στην Αθήνα ήταν το ζήτημα του προπονητή.

Με τον Ιταλό -όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές- να εκφράζεται εξαρχής πολύ θετικός και υπέρ της παραμονής του Χρήστου Κόντη στον «πράσινο» πάγκο, βλέποντας κι ο ίδιος με θέρμη την ηρεμία που επανέφερε στον οργανισμό και δη στα αποδυτήρια, στο παιχνίδι, αλλά και στα αποτελέσματα της ομάδας η πρόσληψη του 50χρονου τεχνικού και του επιτελείου του.

Ο 65χρονος, θεωρεί πως αυτή την στιγμή η παρουσία του Κόντη λειτουργεί θετικά εντός του οργανισμού, διαβλέποντας ένα ξεκάθαρο προπονητικό σχέδιο και μία σωστή προσέγγιση για να μπορέσει να βγει η ομάδα απ’ την αγωνιστική κρίση. Τάχθηκε λοιπόν υπέρ της παραμονής του και σίγουρα η άποψη του Μπαλντίνι, ισχυροποίησε και τις σκέψεις του Αλαφούζου για την παραμονή του Κόντη στην ομάδα, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει υπογράψει άλλωστε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι.

Από εκεί και πέρα, εκτός απ’ την αναδιοργάνωση της ΠΑΕ, ο Μπαλντίνι αναμένεται να έχει σημαίνοντα ρόλο τους επόμενους μήνες και στην αξιολόγηση του δυναμικού της ομάδας, αλλά και ξεκάθαρο ρόλο κι άποψη -ακόμη κι αν θεωρητικά είναι εκτός οργανογράμματος- όποτε τεθεί ξανά επί τάπητος θέμα προπονητή.

Κάνοντας τις δικές του εισηγήσεις και προτάσεις, ανάλογα με τις συνθήκες που θα υπάρχουν όταν ξανασυζητηθεί στο μέλλον συνολικά το θέμα της τεχνικής ηγεσίας...

