Παναθηναϊκός: Την απάντηση στο αν θα πρέπει να παραμείνει ο Κόντης, την έδωσαν οι παίκτες

Τρεις αγώνες, 2 νίκες, 1 ισοπαλία. Εμφατική νίκη στην Ευρώπη με τεσσάρα στη Βέρνη, παρολίγον τρίποντο απέναντι στην Ολυμπιακό στη Λεωφόρο και πρώτη νίκη στη Stoiximan Super League με ανατροπή στο 94' επί του Παναιτωλικού. Αυτά έχει προλάβει να κάνει ο Χρήστος Κόντης μέσα σε 12 ημέρες στη τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, έχοντας στη διάθεση του ελάχιστο «καθαρό» χρόνο προπονήσεων για να δουλέψει με τους παίκτες του και συνεχόμενα απαιτητικά παιχνίδια να διαχειριστεί.

Και αν στο ποδόσφαιρο τα αποτελέσματα δεν λένε πάντα την... αλήθεια, η εικόνα μιας ομάδας και οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών της μπορούν να μας βοηθήσουν να φτάσουμε κοντά σε αυτή. Μπακασέτας, Σιώπης, Κυριακόπουλος, τρεις Έλληνες που αντιλαμβάνονται τι εστί Παναθηναϊκός, με κάθε ευκαιρία αποθεώνουν την προσπάθεια του Κόντη και υπογραμμίζουν πως στηρίζουν/κατανοούν το πλάνο του στο μέγιστο.

Ακόμα και ο -μέχρι πρότινος κομμένος- Γερεμέγεφ, στάθηκε στο πλάνο του προπονητή που έφερε την ανατροπή στο Αγρίνιο. «Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ στο τελευταίο λεπτό, πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Το πλάνο του προπονητή μας έδωσε τη νίκη, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, την θέση που πρέπει να έχει ο καθένας, αν το κάνεις αυτό πολλές φορές δημιουργείς ευκαιρίες και όταν το κάνεις αυτό μπορείς να σκοράρεις», ανέφερε ο Σουηδός μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ακόμα και σε αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα, αντιλαμβάνεσαι πως το «τριφύλλι» μαθαίνει ξανά τα... βασικά, προσπαθεί να αλλάξει προς το καλό και ας μην το πετυχαίνει στο υψηλότερο δυνατό βαθμό. Καταλαβαίνεις όμως πως στο χορτάρι υπάρχει μια ομάδα που ακολουθεί πιστά το πλάνο του προπονητή της και το ποδόσφαιρο της το ανταποδίδει.

Φτάνουμε λοιπόν, στην ερώτηση του... εκατομμυρίου (για αυτή τη βδομάδα) στον Παναθηναϊκό: Αξίζει την ευκαιρία του ο Χρήστος Κόντης, ή πρέπει να βρει άλλον προπονητή ο Παναθηναϊκός;

Η... αναγνώριση του σφάλματος να διορθωθεί έστω και με καθυστέρηση 2,5 χρόνων

Παίκτες, φίλαθλοί, αποτελέσματα και εικόνα συνηγορούν πως ο 50χρονος τεχνικός «κερδίζει» πολύτιμους πόντους σε αυτή την «μονομαχία». Μπορεί πάλι, μέχρι το τέλος της επόμενης βδομάδας ο Παναθηναϊκός να μην συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και να «ανοίξει» ο δρόμος για να αποχωρήσει ο Κόντης. Εξάλλου, στον Παναθηναϊκό της τελευταίας διετίας και κάτι, τα πράγματα είναι «δυναμικά» και οι αποφάσεις αλλάζουν μέρα με την μέρα, ώρα με την ώρα, λεπτό με το λεπτό.

Λαμβάνοντας υπόψιν μονάχα όσα επικοινωνούν οι παίκτες προς τα έξω, ο Κόντης θα έπρεπε ήδη να έχει το κεφάλι του ήσυχο για να μπορεί να δουλέψει χωρίς την πίεση του χρόνου. Μια τέτοια απόφαση, θα ήταν εν μέρει και μια παραδοχή λάθους στην απομάκρυνση του ποδοσφαιρικού... πατέρα του Κόντη, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έστω και έτσι πάντως η αλλαγή ενός ακόμα προπονητή δεν πρόκειται να βοηθήσει την ομάδα.

Κανένας τεχνικός δεν διαθέτει κάποιο «μαγικό» κουμπάκι το οποίο μπορεί να διορθώσει τις κακοτεχνίες του παρελθόντος. Σήμερα, οι «πράσινοι» έχουν στον πάγκο τους έναν άνθρωπο που έχει την απόλυτη στήριξη των παικτών του, ο οποίος μάλιστα γνωρίζει εκ των έσω τον σύλλογο και τις απαιτήσεις του. Ίσως τελικά, το ερώτημα που... παιδεύει το οργανισμό του Παναθηναϊκού να έχει ήδη απαντηθεί...