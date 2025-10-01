Ο Σεφτσένκο «έκλεισε» το θέμα – Ο Ρεμπρόφ δεν φεύγει από την Ουκρανία

Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Σεργκέι Ρέμπροφ από τον πάγκο της εθνικής Ουκρανίας φαινόταν πριν από μερικές ημέρες όλο και πιο ορατό, άλλα πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει και έτσι μια επικείμενη αποχώρηση του για τον Παναθηναϊκό αρχίζει να απομακρύνεται ως πιθανή εξέλιξη.

Πρόσφατα, στην Ουκρανία ανέφεραν πως διοίκηση των «πρασίνων» είχε θέσει διορία έως την Τρίτη (30/9) στον έμπειρο τεχνικό, προκειμένου να λύσει το συμβόλαιό του με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ουκρανίας και να αναλάβει τα ηνία του Παναθηναϊκού.

Αυτή τη φορά όμως δημοσίευμα της ουκρανικής ιστοσελίδας «sport.ua» υποστηρίζει πως ο πρόεδρος της ουκρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο, δεν είναι θετικός στην αποχώρηση του Ρεμπρόφ από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας.

Και αυτο διοτι ο παλαίμαχος επιθετικός, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, είναι αντίθετος στην πρόωρη λήξη του συμβολαίου του καθώς επιθυμεί από τον 51χρονο τεχνικό να παραμείνει και να ηγηθεί κανονικά της εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στην Ισλανδία και το Αζερμπαϊτζάν στις 10 και 13 Οκτωβρίου.

Θυμίζουμε πάντως πως ο Ρεμπρόφ δεσμεύεται με την ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ουκρανίας μέχρι και τον Ιούνιο του 2026.