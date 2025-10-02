Έδωσαν τα χέρια Παναθηναϊκός και Μπαλντίνι

Οριστική φαίνεται πως είναι η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Φράνκο Μπαλντίνι, με τον 64χρονο Ιταλό να αναλαμβάνει, αρχικώς, ρόλο συμβουλευτικού χαρακτήρα στην «πράσινη» ΠΑΕ. Πρόκειται για μία αναμενόμενη εξέλιξη, μετά την συνάντηση που είχε ο Γιάννης Αλαφούζος με τον Ιταλό, ο οποίος έχει διαγράψει σημαίνουσα πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Σε πρώτη φάση, ο Μπαλντίνι θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα. Ο Ιταλός, πρώην διευθυντής ποδοσφαίρου σε Ρόμα, Ρεάλ Μαδρίτης και Τότεναμ, θα αξιολογήσει όλο το επιτελείο και την εν γένει κατάσταση στον Παναθηναϊκό, ενώ αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στις τελικές αποφάσεις που θα παρθούν το επόμενο διάστημα για το αγωνιστικό τμήμα.

Υπενθυμίζουμε πως και ο Σοφοκλής Πιλάβιος είναι επίσης ένα από τα βασικά ονόματα που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, στο πλαίσιο της διοικητικής αναδιάρθρωσης του «τριφυλλιού».

Ποιος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι

Ο Φράνκο Μπαλντίνι είναι πολύπειρος Ιταλός, ο οποίος έχει αναλάβει πολλές παρόμοιες θέσεις με αυτή που πιθανώς να του αναλογεί και στους «πράσινους». Εκτός από την ποδοσφαιρική του καριέρα, έχει περάσει και από κομβικές θέσεις μετά την απόσυρσή του σαφώς, όπως αυτή του διευθυντή ποδοσφαίρου, τόσο σε Ρόμα, όσο και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Κάτι που αποδεικνύει την ποιότητα που διαθέτει καθώς και την εξειδίκευση. Είχε ένα πέρασμα από την Τότεναμ αργότερα στην ίδια θέση, ενώ έχει επιστρέψει ξανά στη Ρόμα, για να αναλάβει χρέη Γενικού διευθυντή.

Αυτός είναι και ο ρόλος για τον οποίο τον προορίζεται και στον Παναθηναϊκό. Να είναι ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ΠΑΕ και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο άνθρωπος που θα έχει σε πρώτη φάση συμβουλευτική παρουσία και θα κάνει εισηγήσεις επί των λειτουργικών θεμάτων τόσο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, όσο και στην άμεση σύνδεσή της με την ΠΑΕ.

Πηγή: Athletiko.gr