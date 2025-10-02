Οι οπαδοί της Γκόου Αχέντ Ίγκλς έκαναν... τσουλήθρα μέσα στη βροχή στο κέντρο της Αθήνας (vid)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα (2/10, 19:45) την Γκόου Αχέντ Ίγκλς στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, και μετά το «ονειρικό» ξεκίνημα στη Βέρνη και τη νίκη κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις θέλει να κάνει το 2/2 και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι οπαδοί της Ολλανδικής ομάδας βρίσκονται από τις πρωινές ώρες στην Ελλάδα και εφόσον έχουν άπλετο ελεύθερο χρόνο, μέχρι την έναρξη του ματς, έκαναν και την βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας και όπως φαίνεται κάποιοι θέλησαν να εκμεταλλευτούν τον βροχερό καιρό και να κάνουν τσουλήθρα.

Συγκεκριμένα αρκετοί οπαδοί της Κυπελλούχου Ολλανδίας, συγκεντρώθηκαν στο Μοναστηράκι και λόγω της βροχής, μια γυάλινη επιφάνια μάζεψε νερό και δυο φίλοι της Γκόου Αχέντ Ίγκλς, έβγαλαν τις μπλούζες τους και έκαναν τσουλήθρα με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε γέλια και να καταγράφουν με τα κινητά τους το γεγονός.

