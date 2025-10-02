Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2: Οι «αετοί» τόλμησαν και... δάγκωσαν το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός «κρατούσε» τους τρεις βαθμούς για περίπου 75 λεπτά στο ΟΑΚΑ, δέχτηκε δύο γκολ καρμπόν από την Γκόου Αχέντ Ίγκλς στο τελευταίο τέταρτο και ηττήθηκε με 2-1 από τους Ολλαννδούς στη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες για να κλειδώσουν το παιχνίδι, έχασαν για λίγα λεπτά την συγκέντρωση τους και «πέταξαν» την ευκαιρία να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Πλέον, το «τριφύλλι» στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Φέγενορντ την επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (23/10) στις 19:45.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι, δείχνοντας από τα πρώτα λεπτά τις διαθέσεις του. Μετά τα δύο άστοχα σουτ των Τετέ και Κυριακόπουλου, οι «πράσινοι» απείλησαν με αξιώσεις την εστία των Ολλαμδών με το σουτ του Σφιντέρσκι, το οποίο κατέληξε κόρνερ χάρη στην σωτήρια προβολή του Κράμερ.

Μόλις ένα λεπτό αργότερα το «τριφύλλι» έφτασε μια ανάσα από το γκολ, όταν από το σουτ του Τσέριν η μπάλα στρώθηκε στον Τετέ μέσα στη περιοχή, αυτός πλάσαρε με την μια για να επέμβει εξαιρετικά ο Ντε Μπούσερ. Ο τερματοφύλακας της Γκόου Αχεντ Ιγκλς συνέχισε να βάζει στοπ στις προσπάθειες του Παναθηναϊκού αρχικά παραχωρώντας κόρνερ στην κεφαλιά του Τσέριν από την σέντρα του Κώτσιρα και στην συνέχεια μπλοκάροντας το συρτό σουτ του Έλληνα μπακ.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό του παιχνιδιού, δημιούργησαν 18 τελικές στο πρώτο μέρος (με τελευταία αυτή του Τετέ στις καθυστερήσεις), δεν κατάφεραν όμως να φύγουν με προβάδισμα για τα αποδυτήρια.

Η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε καθόλου. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο στο ματς, οι «Αετοί» δεν είχαν τρόπο να διασπάσουν την πίεση του Παναθηναϊκού και στο 55' έπειτα από την άψογη εκτέλεση κόρνερ του Τετέ ο Σφιντέρσκι έδωσε το προβάδισμα στους «πράσινους».

Πέντε λεπτά αργότερα οι δύο τους συνεργάστηκαν άψογα ξανά, με τον Βραζιλιάνο να βγάζει με μια κάθετη σε θέση βολής τον Σφιντέρσκι που άργησε να εκτελέσει και έχασε την ευκαιρία να σκοράρει ξανά. Στο 74' ο Παναθηναϊκός «άγγιξε» το δεύτερο γκολ, με τον Τζούρισιτς να βλέπει τον Ντε Μπούσερ να επεμβαίνει εκ νέου.

Ένα λεπτό αργότερα η Γκόου Αχέντ Ίγκλς ισοφάρισε με την προβολή του Σμιντ, έπειτα από την γλυκιά σέντρα του Τζέιμς στη «καρδιά» της περιοχής του «τριφυλλιού». Σε μια φάση... καρμπόν με την ισοφάριση, οι Ολλανδοί έκαναν την ανατροπή. Ο Τζέιμς σέντραρε, ο Σμιτ έκανε την προβολή και «πάγωσε» το ΟΑΚΑ στο 82'.

Στα υπόλοιπα λεπτά ο Παναθηναϊκός έψαξε την ισοφάριση, προσπάθησε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πάρει έστω τον βαθμό από το παιχνίδι χωρίς όμως να καταφέρει να το πετύχει.

Οι συνθέσεις

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας (79’ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (79’ Ταμπόρδα), Τετέ, Μπακασέτας (67’ Σιώπης), Ζαρουρί, Σφιντέρσκι (67’ Τζούριτσιτς).

Γκόου Αχέντ Ίγκλς: Ντε Μπούσερ, Ντέιλ, Νάουμπερ, Κράμερ, Τζέιμς, Μέουλενστιν, Λίνχορστ, Σουράι (87’ Άντελγκααρντ), Μπρέουμ, Μάρκαρετ, Σμιτ (90’+2’ Στόκερς).