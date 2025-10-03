Europa League: Δύο στα δύο για Αστον Βίλα και Λυόν - Ήττα σοκ για Νότιγχαμ Φόρεστ

Η 2η αγωνιστική της league phase του Europa League ολοκληρώθηκε με πολλή δράση. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ηττήθηκαν απο Θέλτα και Γκόου Αχέντ Ιγκλς αντίστοιχα, Η Λυών κέρδισε με 2-0 την Σάλτσμπουργκ, με ίδιο σκόρ επικράτησε και η Αστον Βίλα της Φέγενορντ. Ηττα για την Νότιγχαμ Φόρεστ του Αγγελου Ποστέκογλου απο την Μίντιλαντ (2-3) που και αυτή έκανε την δεύτερη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της league phase του Europa League

Λυών - Σάλτσμπουργκ 2-0

Η Λυών μετά την νίκη της απέναντι στην Ουτρέχτη υποδέχτηκε αυτή την φορά την Σάλτσμπουργκ στην έδρα της και πήρε την νίκη με 2-0. Παρά το χαμένο πέναλτι του Σούλτς στο 7' τέσσερα λεπτά μετά θα ανοίξει το σκόρ ο Σατριάνο (11') που θα είναι και το σκόρ ημιχρόνου. Στο 57ο λεπτό ο Κλάιφερτ θα κάνει το 2-0 που θα είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Φέγενορντ - Άστον Βίλα 0-2

Οι «χωριάτες» συνέχισαν απο εκεί που το άφησαν απο το πρωτάθλημα κερδίζοντας με 0-2 την Φέγενορντ. Τα δυο γκόλ του αγώνα ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο απο τον Μπουεντία στο 61' και τον ΜακΓκίν στο 79' να σφραγίζει την νίκη για τους Βίλατζερς, βάζοντας τους σε πλεονεκτική θέση αφού έκαναν το 2 στα 2.

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μίντιλαντ 2-3

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Άγγελου Ποστέκογλου γνώρισε ακόμη μια ήττα, την πρώτη στην Ευρώπη για φέτος, απο την Μίντιλαντ με σκόρ 2-3. Σε ένα εξάλεπτο-φωτιά μπήκαν τρία γκόλ στο πρώτο ημίχρονο. Το σκόρ άνοιξε ο Ντιάο για τους φιλοξενούμενους στο 18ο λεπτό, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Εντόι θα ισοφαρίσει. Δεν κράτησε για πολύ η χαρα του καθώς στο 24' η Μίντιλαντ πήρε και πάλι κεφάλι στο σκόρ με τον Σόρενσεν. Στην επανάληψη η Νότιγχαμ βγήκε στην επίθεση για να βρεί ένα γκολ αλλά η μπάλα τιμωρεί και τιμώρισε την Νότιγχαμ. Ο Μπίσκοβ στο 88ο λεπτό θα κάνει το 1-3 και τα τελειώσει τους Άγγλους. Το μόνο που κατάφερε η Νότιγχαμ είναι να μειώσει σε 2-3 στο 93' με τον Κρίς Γούντ.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Μπολόνια - Φράϊμπουργκ 1-1

Σέλτικ - Μπράγκα 0-2

Στεάουα Βουκουρεστίου - Γιούνγκ Μπόϊς 0-2

Φενέρμπαχτσε - Νίς 2-1

Λουντογκόρετς - Ρεάλ Μπέτις 0-2

Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2

Ρόμα - Λίλ 0-1

Μπράν - Ουτρέχτη 1-0

Βικτόρια Πλζέν - Μάλμε 3-0

Βασιλεία - Στουτγκάρδη 2-0

Θέλτα - ΠΑΟΚ 3-1

Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας 2-1

Γκένκ - Φερεντσβάρος 0-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1-3

Στούρμ Γκράτς - Ρέιντζερς 2-1

