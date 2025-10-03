Παναθηναϊκός: Η... αποθέωση από την απαξίωση απέχουν μονάχα επτά λεπτά

Το κατάφερε και αυτό... Ο ανώτερος Παναθηναϊκός για κάτι παραπάνω από 70' στο εργοτάξιο του ΟΑΚΑ κατάφερε να ηττηθεί από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς με 2-1, σπαταλώντας μοναδική ευκαιρία να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας του Europa League. Δεχόμενος μάλιστα δύο γκολ καρμπόν, υπενθυμίζοντας σε όλους πως το... πάθημα δεν γίνεται μάθημα όσες φορές (και με όσους τρόπους) κι αν την πατήσει.

Το βράδυ της Πέμπτης, ήταν μια ακόμη στροφή προς την αγαπημένη του εσωστρέφεια και πάνω από όλα, μια υπενθύμιση πως στο ποδόσφαιρο αρκούν επτά λεπτά για να... περάσεις από το στάδιο της ηρεμίας στον απόλυτο μηδενισμό.

Έχασε στο παιχνίδι που ήταν ξεκάθαρα ανώτερος

Η... άγρια ομορφιά του ποδοσφαίρου «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό για μια ακόμη φορά, όπως και στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν του στη Σκωτία απέναντι στη Ρέιντζερς. Τότε, έχασε ένα τσουβάλι... άχαστων ευκαιριών και δέχτηκε δύο γκολ στη μετάβαση από τους Σκωτσέζους, χτες από την άλλη έμοιαζε να ελέγχει στον απόλυτο βαθμό κάθε λεπτομέρεια του αγώνα, με την κατάληξη να παραμένει ίδια.

Eurokinissi

Χαμένες ευκαιρίες, «άδειασμα» μετά το 65' και αναπόφευκτη «γκέλα». Μοτίβο που παραμένει από την αρχή της χρονιάς, χωρίς να έχει βρεθεί το «φάρμακο» που θα τον ηρεμήσει. Ούτε ο Κόντης έχει την ευθύνη, ούτε ο... κακός Βιτόρια (που παραμένει «δέκτης» αρνητικής κριτικής, ίσως και περισσότερης από όση του αναλογεί).

Οι ευκαιρίες που δημιούργησε και ο φορ που (δεν) υπήρχε

Αν σε κάτι έχει «αστοχήσει» ξεκάθαρα ο Πορτογάλος τεχνικός, ήταν οι επιλογές του στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Παναθηναϊκός των τεσσάρων σέντερ φορ από το 67' και έπειτα αγωνίστηκε χωρίς επιθετικό και στην οικονομία του παιχνιδιού αυτό του κόστισε. Ο μοναδικός διαθέσιμος φορ (πέραν του Σφιντέρσκι) ήταν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού (Ντέσερς) και οι έτεροι δύο (Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς) εκτός λίστας με απόφαση του προηγούμενου προπονητή.

Το παράδοξο της βραδιάς είναι πως οι «πράσινοι» αν και έφτιαξαν όσες ευκαιρίες είχαν δημιουργήσει στα προηγούμενα 3 παιχνίδια με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο (33 τελικές με τους «αετούς», 36 τελικές με Ολυμπιακό, Γιούνγκ Μπόις και Παναιτωλικό) ηττήθηκαν για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του 50χρονου τεχνικού. Μέσα σε επτά αγωνιστικά λεπτά «χάλασε» την ηρεμία που με κόπο έχτισε τις προηγούμενες ημέρες.

Η κατάσταση στον Παναθηναϊκό μοιάζει με έναν ατελείωτο «μαραθώνιο» λαθών επί λαθών, τα οποία όσες φορές και αν επαναληφθούν δεν σταματούν να συμβαίνουν. Η προπονητολογία «επανήλθε» για τα καλά μετά το «κάζο» με την Γκόου Αχεντ Ιγκλς και με μια αναμέτρηση να απομένει μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων, η διοίκηση των «πράσινων» πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Είτε αυτή θα περιλαμβάνει την παραμονή του Κόντη, είτε την (νέα) αλλαγή στη τεχνική ηγεσία. Όπως και να έχει, η σεζόν είναι μεγάλη και προμηνύεται δύσκολη για το «τριφύλλι»...