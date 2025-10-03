Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπαρτσελόνα
Που θα δείτε την αναμέτρηση των «πράσινων» για την 2η αγωνιστική της EuroLeague - Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την νίκη με 87-79 απέναντι στη Μπάγερν στο ανανεωμένο «T-Center», ολοκληρώνει την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν στη EuroLeagueαπέναντι στη Μπαρτσελόνα. Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν δύο τις νίκες τους εκμεταλλευόμενοι την έδρα τους , σε μια αναμέτρηση που ξεκινά στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το NovaSports Prime.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
- 19:00 (Cosmote Sport 4) - Μπάσκετ, Turkish Basket League, Γαλατασαράι - Τόφας
- 19:30 (Nova Sports Extra 2) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga 2, Φορτούνα Ντίσελντορφ - Νυρεμβέργη
- 19:30 (Nova Sports Extra 3) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga 2, Μπραουνσβάιγκ - Πάντερμπορν
- 20:00 (Nova Sports 4) - Μπάσκετ, Euroleague, Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε
- 20:30 (Nova Sports 5) - Μπάσκετ, Euroleague, Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε
- 20:30 (Nova Sports Start) - Μπάσκετ, Euroleague, Μονακό - Dubai BC
- 21:00 (Nova Sports 2) - Μπάσκετ, Euroleague, Βιλερμπάν - Μπασκόνια
- 21:15 (Nova Sports Prime) - Μπάσκετ, Euroleague, Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
- 21:30 (Nova Sports 6) - Μπάσκετ, Euroleague, Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
- 21:30 (Nova Sports 3) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Χοφενχάιμ - Κολωνία
- 21:30 (Nova Sports Extra 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga 2, Θεούτα - Εϊμπάρ
- 21:45 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Ελλάς Βερόνα - Σασουόλο
- 22:00 (Nova Sports Premier League) - Ποδόσφαιρο, Premier League, Μπόρνμουθ - Φούλαμ
- 22:00 (Cosmote Sport 3) - Ποδόσφαιρο, Championship, Ρέξαμ - Μπέρμιγχαμ
- 22:00 (Nova Sports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Οσασούνα - Χετάφε
- 22:15 (Cosmote Sport 5) - Ποδόσφαιρο, Liga Portugal, Κάζα Πία - Εστορίλ
- 22:30 (Nova Sports 4) - Μπάσκετ, Euroleague, Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί