Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την νίκη με 87-79 απέναντι στη Μπάγερν στο ανανεωμένο «T-Center», ολοκληρώνει την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν στη EuroLeagueαπέναντι στη Μπαρτσελόνα. Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν δύο τις νίκες τους εκμεταλλευόμενοι την έδρα τους , σε μια αναμέτρηση που ξεκινά στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το NovaSports Prime.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας