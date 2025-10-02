Οι ώρες και τα κανάλια για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και η ΑΕΚ τις ξεκινά. Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων.
Πλούσιο το πρόγραμμα της Πέμπτης (2/10), για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Τρεις εκ των τεσσάρων εκπροσώπων της Ελλάδας, αναμετρώνται σε Europa και Conference League.
Ο Παναθηναϊκός είναι ο πρώτος, χρονικά, που ρίχνεται στη... μάχη, υποδεχόμενος την Γκόου Αχέντ Ινγκλς, για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:45 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3 HD.
Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Βίγκο απέναντι στη Θέλτα, έχοντας αρκετά δύσκολη αποστολή. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, με κάλυψη από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 4 HD.
Τέλος, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία, στην πρεμιέρα της στο Conference League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 22:00 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 5 HD.
Αναλυτικά οι ώρες και κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων:
- Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ινγκλς (19:45, Cosmote Sport 3 HD)
- Θέλτα - ΠΑΟΚ (22:00, ANT1, Cosmote Sport 4 HD)
- Τσέλιε - ΑΕΚ (22:00, Cosmote Sport 5 HD)