Σπορ Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Europa League Conference League Ποδόσφαιρο Αθλητικές Μεταδόσεις

Οι ώρες και τα κανάλια για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και η ΑΕΚ τις ξεκινά. Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Πλούσιο το πρόγραμμα της Πέμπτης (2/10), για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Τρεις εκ των τεσσάρων εκπροσώπων της Ελλάδας, αναμετρώνται σε Europa και Conference League. 

Ο Παναθηναϊκός είναι ο πρώτος, χρονικά, που ρίχνεται στη... μάχη, υποδεχόμενος την Γκόου Αχέντ Ινγκλς, για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:45 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3 HD.

Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στο Βίγκο απέναντι στη Θέλτα, έχοντας αρκετά δύσκολη αποστολή. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, με κάλυψη από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 4 HD.

Τέλος, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία, στην πρεμιέρα της στο Conference League, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 22:00 και να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 5 HD.

Αναλυτικά οι ώρες και κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων:

  • Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ινγκλς (19:45, Cosmote Sport 3 HD)
  • Θέλτα - ΠΑΟΚ (22:00, ANT1, Cosmote Sport 4 HD)
  • Τσέλιε - ΑΕΚ (22:00, Cosmote Sport 5 HD)

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Europa League Conference League Ποδόσφαιρο Αθλητικές Μεταδόσεις

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader