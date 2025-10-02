Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχέντ Ίγκλς για το Europa League

Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στην... ευρωπαϊκή μάχη, υποδεχόμενος την Γκόου Αχέντ Ινγκλς, για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League στο ΟΑΚΑ, με μοναδικό σκοπό την νίκη που θα τον διατηρήσει στην πρώτη οκτάδα του βαθμολογικού πίνακα. Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τον Λαφόν κάτω από την εστία. την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι Γιάννης Κώτσιρας, Έρικ Πάλμερ - Μπράουν, Αχμέντ Τουμπά και Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στον χώρο του κέντρου την θέση «6» θα την καλύψει ο Πέδρο Τσιριβέγια, με τον Άνταμ Τσέριν ελαφρώς πιο προωθημένο και τον Τάσο Μπακασέτα στην θέση πίσω από τον επιθετικό. Στο μπροστινό τρίτο των «πρασίνων», οι Ματέους Τετέ (δεξιά) και Ανάς Ζαρουρί (αριστερά) θα βρίσκονται στα «φτερά», με τον Κάρολ Σφιντέρσκι να είναι ο βασικός φορ της ομάδας

