ΑΕΚ: Η θέση στην οποία θα τερματίσει στο Conference League σύμφωνα με την Opta
H Opta μέσω της τεχνολογίας που διαθέτει υπολόγισε το πως θα μοιάζει η τελική βαθμολογία του Conference League - Η θέση της ΑΕΚ.
Το ευρωπαϊκό «ταξίδι» της ΑΕΚ αρχίζει το βράδυ της Πέμπτης (2/10, 22:00) από την Σλοβενία, εκεί όπου το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει την Τσέλιε για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Οι «κιτρινόμαυροι» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους με υψηλές βλέψεις στη διοργάνωση, έχοντας ως στόχο να βρεθούν στην πρώτη οκτάδα που θα τους εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16» της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.
Εκτός της Τσέλιε, η ΑΕΚ θα τεθεί αντιμέτωπη με τις Αμπερντίν (εντός), Σάμροκ (εντός), Φιορεντίνα (εκτός), Σαμσουνσπόρ (εκτός) και Κραϊόβα (εντός), σε μια κλήρωση που μοιάζει ικανή να φέρει στην ΑΕΚ ένα καλό πλασάρισμα στη League Phase.
Η Opta, λίγες ώρες πριν την έναρξη της 1ης αγωνιστικής του Conference League, θέλησε να δώσει μια πρώτη εικόνα της τελικής βαθμολογίας με την βοήθεια του υπερυπολογιστή της κατέληξε στους αναμενόμενους πόντους της εκάστοτε ομάδας. Η ΑΕΚ, τοποθετείτε στην 10η θέση της κατάταξης με 9,89 αναμενόμενους πόντους (XPoints), με την Κρίσταλ Πάλας να λαμβάνει την πρώτη θέση της βαθμολογίας με 14,72 Xpoints.
Ακολουθεί η Φιορεντίνα των 12,03 πόντων, το Στρασβούργο με 11,81 πόντους στη 3η θέση, με την Ένωση να «χάνει» την οκτάδα για μόλις 0,20 πόντους από την Λέχ Ποζναν (10,09 XPoints).
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Conference League
2 Οκτωβρίου 22:00 Τσέλιε (εκτός)
23 Οκτωβρίου 19:45 Αμπερντίν (εντός)
6 Νοεμβρίου 19:45 Σάμροκ (εντός)
27 Νοεμβρίου 22:00 Φιορεντίνα (εκτός)
11 Δεκεμβρίου 19:45 Σαμσουνσπόρ (εκτός)
18 Δεκεμβρίου 22:00 Κραϊόβα (εντός)