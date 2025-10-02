ΑΕΚ: Η θέση στην οποία θα τερματίσει στο Conference League σύμφωνα με την Opta

Το ευρωπαϊκό «ταξίδι» της ΑΕΚ αρχίζει το βράδυ της Πέμπτης (2/10, 22:00) από την Σλοβενία, εκεί όπου το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει την Τσέλιε για την 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Οι «κιτρινόμαυροι» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους με υψηλές βλέψεις στη διοργάνωση, έχοντας ως στόχο να βρεθούν στην πρώτη οκτάδα που θα τους εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «16» της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.

Εκτός της Τσέλιε, η ΑΕΚ θα τεθεί αντιμέτωπη με τις Αμπερντίν (εντός), Σάμροκ (εντός), Φιορεντίνα (εκτός), Σαμσουνσπόρ (εκτός) και Κραϊόβα (εντός), σε μια κλήρωση που μοιάζει ικανή να φέρει στην ΑΕΚ ένα καλό πλασάρισμα στη League Phase.

Η Opta, λίγες ώρες πριν την έναρξη της 1ης αγωνιστικής του Conference League, θέλησε να δώσει μια πρώτη εικόνα της τελικής βαθμολογίας με την βοήθεια του υπερυπολογιστή της κατέληξε στους αναμενόμενους πόντους της εκάστοτε ομάδας. Η ΑΕΚ, τοποθετείτε στην 10η θέση της κατάταξης με 9,89 αναμενόμενους πόντους (XPoints), με την Κρίσταλ Πάλας να λαμβάνει την πρώτη θέση της βαθμολογίας με 14,72 Xpoints.

𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞: Opta Predictions 📈



The 2025-26 UEFA Conference League starts tonight, and Crystal Palace begin as huge favourites with the Opta supercomputer.



Who are their nearest rivals for the title, though? — Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 2, 2025

Ακολουθεί η Φιορεντίνα των 12,03 πόντων, το Στρασβούργο με 11,81 πόντους στη 3η θέση, με την Ένωση να «χάνει» την οκτάδα για μόλις 0,20 πόντους από την Λέχ Ποζναν (10,09 XPoints).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Conference League

2 Οκτωβρίου 22:00 Τσέλιε (εκτός)

23 Οκτωβρίου 19:45 Αμπερντίν (εντός)

6 Νοεμβρίου 19:45 Σάμροκ (εντός)

27 Νοεμβρίου 22:00 Φιορεντίνα (εκτός)

11 Δεκεμβρίου 19:45 Σαμσουνσπόρ (εκτός)

18 Δεκεμβρίου 22:00 Κραϊόβα (εντός)