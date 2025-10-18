Μπαρτσελόνα: «Μέσα» ο Γιαμάλ για Ολυμπιακό - Τι ισχύει με τους υπόλοιπους τραυματίες

Η Μπαρτσελόνα θυμίζει... νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν έφτασαν μέχρι και τους οκτώ τραυματίες, με τον Χάνσι Φλικ να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος με την κατάσταση αυτή.

Παρ' όλα αυτά, ο Γερμανός τεχνικός απέκτησε έναν λόγο για να... χαμογελάει. Ένας εκ των πολλών τραυματιών και ίσως ο σημαντικότερος ποδοσφαριστής των Καταλανών, ο Λαμίν Γιαμάλ, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ξεπερνώντας το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.

Ο νεαρός αστέρας, ενδέχεται να βρεθεί και στο αρχικό σχήμα για την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Χιρόνα, το Σάββατο (18/19, 17:15), κάτι που σημαίνει φυσικά, ότι θα είναι διαθέσιμος και για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (21/10, 19:45) για την τρίτη αγωνιστική του Champions League.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τραυματίες, δεν υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη, με τους Όλμο, Λεβαντόφσκι, Γκάβι, Ραφίνια, Τερ Στέγκεν, Ζοάν Γκαρσία να παραμένουν δεδομένα εκτός και να μην έχουν πιθανότητες να είναι στα πλάνα του Φλικ για τη «μάχη» με τους Πειραιώτες.

Ο μοναδικός που κάνει αγώνα δρόμο για να προλάβει το παιχνίδι της Τρίτης, είναι ο Φερμίν Λόπεθ, ενώ στη μακρά λίστα των τραυματιών, προστέθηκε την Παρασκευή (17/10) και ο Φερράν Τόρες.