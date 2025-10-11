Ο Έσε κάνει παιχνίδι με την μπάλα και απαντάει... αργεντίνικα

Ο αστέρας του Ολυμπιακού, Σαντιάγκο Έσε, μας δείχνει ακόμη μία φορά το ποδοσφαιρικό, «αργεντίνικο» ταλέντο του.

Στο σύντομο αυτό βίντεο, απαντά σε ερωτήσεις για τη καταγωγή του, το Μπουένος Άιρες, τον αγαπημένο του παίκτη, τον Λιονέλ Μέσι, αλλά και για τον αγαπημένο του συμπαίκτη, τον Ορτέγκα. Και όλα αυτά ενώ κάνει ποδαράκια σαν να μην τρέχει τίποτα.