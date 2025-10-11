Οι «κριτές» του Τζολάκη θα παρακαλούσαν να είχαν κάνει τα ίδια «λάθη» στα 22 τους

Σε μια κοινωνία που βλέπει το ποδόσφαιρο και τους αθλητές σαν έδαφος για να ξεσπάσουν απωθημένα και προβλήματα, δεν είναι έκπληξη πως στα δίχτυα της κριτικής έπεσε ακόμη κι ένα παιδί 22 ετών. Αναφέρομαι φυσικά στον Κωσταντίνο Τζολάκη.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας... τόλμησε να κάνει λάθη στον αγώνα της Εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Σκωτία.Και λόγω μιας περιόδου ντεφορμαρίσματος που περνάει η αξία του αμφισβητείται από ανθρώπους που ουδεμία σχέση έχουν με τον αθλητισμό.

PrintScreen

Χίλια καλά να κάνεις, οι αχάριστοι θα θυμούνται το ένα σου λάθος

Eurokinissi

Θα αρκούσε και μόνο η πρόταση του συγκεκριμένου μεσότιτλου. Υπάρχουν αναρίθμητες αποκρούσεις του Τζολάκη. Με την φανέλα της Εθνικής ομάδας, με την φανέλα του Ολυμπιακού, με τις μικρές Εθνικές ομάδες. Θυμάμαι παραπάνω από 15 παιχνίδια (και λίγα θυμάμαι) που ο Έλληνας τερματοφύλακας χάρισε νίκες στις ομάδες που αγωνίστηκε.

Eurokinissi

Ωστόσο, η μνήμη του Έλληνα «παντογνώστη» είναι κοντή κι αυτό είναι κάτι που βγαίνει και από τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών. Κι η θέση του τερματοφύλακα συχνά αδικημένη και μοναχική. Από το βραβείο της Χρυσής Μπάλας, μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο που παρακολουθεί το παιχνίδι από την κερκίδα.

Τι κατάφεραν οι κριτές του Τζολάκη στα 22 τους;

Eurokinissi

Η ζωή ενός ποδοσφαιριστή έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Κι όχι μόνο του ποδοσφαιριστή. Του κάθε ανθρώπου που εργάζεται. Είναι ουτοπικό να μην υπάρχουν κακές ημέρες στην δουλειά. Κι αυτό γιατί και οι ποδοσφαιριστές είναι... άνθρωποι με προβλήματα. Και πριν μιλήσουμε για τραπεζικούς λογαριασμούς, όχι, δεν λύνουν τα λεφτά, όλα τα εμπόδια.

Η ψυχολογία ενός αθλητή μπορεί να επηρεαστεί. Από ένα άγνωστο πρόβλημα στην οικογένεια, από ένα τσακωμό με την σύντροφο του, από οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Μια απλή υπενθύμιση γιατί κάποιοι το ξεχνάνε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα 22 του χρόνια ο Τζολάκης έχει καταφέρει να κατακτήσει πρωτάθλημα, Κύπελλο και Conference League με τον Ολυμπιακό, όπου μάλιστα ήταν από τους πιο κομβικούς παίκτες στην επιτυχία του ευρωπαϊκού τροπαίου. Με καθημερινές προπονήσεις, με την πίεση του πρωταθλητισμού, με εκατοντάδες δυσκολίες και στερήσεις, ο Τζολάκης πήρε το πτυχίο του στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. Όχι ως «αιώνιος» φοιτητής. Ακριβώς στην ώρα του! Οι ανώνυμοι κριτές των social media τι έχουν καταφέρει (εκτός από το να στάζουν χολή) στο 22ο έτος της ηλικίας τους;