Ματιέ Βαλμπουενά, ποιος να συγκριθεί μαζί σου...

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για τον Ματιέ Βαλμπουενά. Η σημαντική παρουσία στο κορυφαίο συλλογικό επίπεδο με 51 συμμετοχές στο Champions League και το διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα όντας 52 φορές διεθνής με την Εθνική Γαλλίας με παρουσίες σε δύο παγκόσμια κύπελλα, μιλάνε από μόνα τους.

Το καλοκαίρι του 2019 έρχεται στην χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Τότε θεωρήθηκε από πολλούς σαν μία μεταγραφή εντυπωσιασμού χωρίς πραγματικά ποδοσφαιρικά κριτήρια... μια μεταγραφή «μάρκετινγκ» όπως είχε χαρακτηριστεί από πολλούς. Η παρουσία του Γάλλου στη χώρα μας όχι μόνο τους διέψευσε, αλλά ήταν ένα μάθημα ποδοσφαιρικής «αλητείας», αυθεντικότητας και ποιότητας στα ελληνικά γήπεδα.

Η φετινή σεζόν τον βρίσκει στα 41 του χρόνια να παλεύει για κάθε μπάλα Σάββατα και Κυριακές μεσημέρια στα γήπεδα της Super League 2, με την φανέλα του Ολυμπιακού Β'. Στο «Ελ Πάσο» κόντρα στην Athens Kallithea ηγήθηκε της «ερυθρόλευκης» νίκης με δύο γκολ, το ένα μάλιστα με απευθείας φάουλ (παλιά του τέχνη κόσκινο) για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, στην 800η επαγγελματική του συμμετοχή. Μύθος...

Το τι σημαίνει η παρουσία του Ματιέ Βαλμπουενά σαν προσωπικότητα και ποδοσφαιρική αξία στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, αποτυπώθηκε περίτρανα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' κόντρα στην Καλαμάτα στο Ρέντη την περασμένη αγωνιστική. Οι παίκτες της Καλαμάτας χαιρέτησαν ένας-ένας τον σπουδαίο Γάλλο μετά τη λήξη της αναμέτρησης με εναγκαλισμούς και υπόκλιση...

Παίκτης της Καλαμάτας αναγνωρίζει την ποδοσφαιρική αξία του Βαλμπουενά και υποκλίνεται

Το απευθείας φάουλ του Ματιέ Βαλμπουενά στο παιχνίδι με την Καλαμάτα

Ο μικρόσωμος με την τεράστια καρδιά

Η ιστορία του ξεκίνησε με απογοήτευση. Ως έφηβος, ο Βαλμπουενά απορρίφθηκε από τις ακαδημίες της Μπορντό επειδή θεωρήθηκε «πολύ μικρός» για επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Όμως εκείνος δεν εγκατέλειψε. Δούλεψε σκληρά στις χαμηλότερες κατηγορίες με τη Λιμπουρν και το 2006 η Μαρσέιγ τού έδωσε την ευκαιρία να αποδείξει την αξία του.



Στη Μασσαλία έγινε σύντομα αγαπητός. Κατέγραψε 330 συμμετοχές με 38 γκολ και 58 ασίστ. Με το πάθος, τις ντρίμπλες και τα καθοριστικά του γκολ έγινε σημείο αναφοράς μιας ομάδας που αναγεννήθηκε, φτάνοντας στην κορυφή της Γαλλίας. Το 2010, με προπονητή τον Ντιντιέ Ντεσάν, κατέκτησε το πρωτάθλημα και δύο Λιγκ Καπ, ανοίγοντας ταυτόχρονα και τον δρόμο του προς την εθνική ομάδα.

Στο γαλλικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε επίσης με την φανέλα της Λυών με την οποία κατέγραψε 76 συμμετοχές έχοντας βρει 12 γκολ ενώ μοίρασε άλλα 14 , ενώ άφησε το στίγμα του και στην Τουρκία με την Φενέρ με 12 γκολ και 24 ασίστ.

Ο Γάλλος που λάτρεψε τον Πειραιά

Όταν ο Ματιέ Βαλμπουενά έφτασε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2019, πολλοί πίστεψαν πως πρόκειται για το τελευταίο κεφάλαιο μιας μεγάλης καριέρας. Αντίθετα, εκείνος έγραψε ένα καινούργιο βιβλίο δόξας. Με τη φανέλα του Ολυμπιακού έζησε τέσσερις γεμάτες σεζόν, αγωνίστηκε 150 φορές, σημειώνοντας 17 γκολ και 51 ασίστ , αριθμοί που μαρτυρούν την επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας.



Ο μικρόσωμος Γάλλος δεν άργησε να γίνει ηγέτης στα αποδυτήρια και σύμβολο στην εξέδρα. Με το πάθος του και τη σπάνια ποδοσφαιρική του ευφυΐα, μεταμόρφωσε τον Ολυμπιακό σε μια μηχανή δημιουργίας και παραγωγής φάσεων με αποδέκτη συνήθως τον Ελ Αραμπί (τρομερή χημεία μεταξύ τους στον αγωνιστικό χώρο) .

Ο Βαλμπουενά με τον Ελ Αραμπί στην φιέστα κατάκτησης του Ελληνικοόυ πρωταθλήματος τη σεζόν 2021/22

Δεν ήταν μόνο οι αριθμοί , ήταν η νοοτροπία νικητή που μετέδωσε στους συμπαίκτες του. Ποτέ δεν κρύφτηκε, ποτέ δεν χαρίστηκε. Έπαιξε τραυματισμένος, πάλεψε για κάθε μπάλα, χειροκρότησε τους νέουςς. Με εκείνο το χαμόγελο που δεν έσβησε ποτέ, έδειξε τι σημαίνει επαγγελματισμός, ταπεινότητα και αγάπη για το παιχνίδι.



Μαζί με τον Ολυμπιακό κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας, όντας καθοριστικός στα πιο απαιτητικά ματς, ακόμη κι όταν ο χρόνος άρχισε να τον βαραίνει. Δεν υπήρξε ποτέ ξένος στον Πειραιά, από την πρώτη του χρονιά ένιωσε τον σύλλογο οικογένεια και σίγουρα το μέλλον του όταν αποφασίσει να αφήσει τους αγωνιστικούς χώρους θα τον βρει στο σύλλογο σε άλλο πόστο. Μέχρι τότε δεν θα σταματήσει να εμπνέει τους αθλητές της Super League 2 με την αφοσίωσή του στο άθλημα...