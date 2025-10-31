Βαλμπουενά: «Μόνο για τον Ολυμπιακό θα έπαιζα στη Β’ κατηγορία»

Στα 41 του χρόνια, ο Ματιέ Βαλμπουενά συνεχίζει να αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού στη Super League 2, διατηρώντας επαγγελματισμό, νοοτροπία νικητή και αγάπη για το παιχνίδι. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην L’ Equipe, ο Γάλλος μέσος μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση του με τον σύλλογο, την εμπειρία του στην Ελλάδα, αλλά και τη σημασία της σωστής νοοτροπίας για έναν ποδοσφαιριστή που συνεχίζει σε προχωρημένη ηλικία.



«Αγαπώ τον Ολυμπιακό και τη Μαρσέιγ το ίδιο», εξομολογείται, «αλλά μόνο για τον Ολυμπιακό θα έπαιζα στη β’ κατηγορία. Έχω κάποιους συμπαίκτες που έχουν γεννηθεί το 2007!». Παρά την ηλικία του, παραμένει ενεργός και συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις, αναγνωρίζοντας όμως τις φυσιολογικές δυσκολίες: «Μερικές φορές είμαι λίγο κουρασμένος. Υπάρχουν μυϊκοί πόνοι, πόνος στο γόνατο, πόνος στον αστράγαλο… Αλλά μια προθέρμανση, ένα καλό μικρό μασάζ πριν από την προπόνηση και όλα είναι καλά. Έχω πάντα κίνητρο. Όλα έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία».





Ο Βαλμπουενά θυμάται με λεπτομέρεια πώς ήρθε στον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στα 35 του χρόνια, από τη Φενέρμπαχτσε: «Όλα οφείλονται στον Ζοσέ (Ανιγκό). Είναι ο παράγοντας Χ στην καριέρα μου. Με έφερε εδώ για πρώτη φορά και έπαιξα στο Champions League στα 35 ή 36 μου. Ερχόμουν από τη Φενέρμπαχτσε και ήρθα εδώ απρόθυμα. Φανταζόμουν μια παλιά πόλη και έπεσα θύμα της μαγείας της. Λατρεύω τους ανθρώπους, την κουλτούρα».





Η εμπειρία αυτή, όπως λέει, δεν τον άφησε αδιάφορο: «Και όταν ο Ζοσέ με κάλεσε ξανά για τη δεύτερη ομάδα, 20 χρόνια αργότερα, δεν δίστασα. Το να ξανασμίγουμε μετά από τόσα χρόνια είναι μαγικό. Και περνάω υπέροχα». Παρά την κούραση, ο ίδιος δηλώνει πως η νοοτροπία είναι το κλειδί για να συνεχίσει να αποδίδει: «Κάποια πρωινά είναι πιο δύσκολα, αλλά η προετοιμασία και η σωστή στάση είναι αυτό που με κρατά».



Ο Βαλμπουενά δεν παραλείπει να μιλήσει για τη Μαρσέιγ, την ομάδα που τον έκανε γνωστό και αγαπητό στους φιλάθλους: «Η Μαρσέιγ είναι η αγαπημένη μου ομάδα, έπαιξα 331 παιχνίδια εκεί. Είναι ένας θρυλικός σύλλογος με μοναδική ιστορία και ο κόσμος τους μου έχει δώσει τα πάντα. Εδώ στην Ελλάδα όταν μιλάω για τη Μασσαλία μού λένε πως είναι επικίνδυνα, αλλά απαντάω: “Σταματήστε, είναι μια φανταστική πόλη με φοβερούς φιλάθλους”».





Σχετικά με το τέλος της καριέρας του, ο ίδιος το σκέφτεται με ρεαλισμό: «Δεν το πολυσκέφτομαι. Θα δούμε τι θα κάνω τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Πάντως το προσεγγίζω σαν να είναι οι τελευταίες μου στιγμές ως ποδοσφαιριστής. Σίγουρα όταν σταματήσω θα είναι πολύ δύσκολα, θα νιώσω ένα τεράστιο κενό».



Για τον Βαλμπουενά, ο Ολυμπιακός δεν είναι απλώς μια ομάδα, αλλά κομμάτι της ζωής του: «Μόνο εδώ αισθάνομαι ότι μπορώ να παίζω με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και στη β’ κατηγορία. Η δέσμευση και η αγάπη για τον σύλλογο είναι πάνω από όλα».

