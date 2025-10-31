Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς κόντρα στον Άρη - Δύο απουσίες και μια επιστροφή

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το Σάββατο (1/11, 20:00), με τον Σαντιάγο Έσε που ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό να μην συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή ενώ απουσιάζει επίσης ο Ορτέγκα για να πάρει ανάσες. Από την άλλη ο Ζέλσον θα είναι κανονικά παρών στην αυριανή αναμέτρηση έχοντας ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.



Αναλυτικά η αποστολή:

Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

