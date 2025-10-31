Μεντιλίμπαρ: «Πρώτος στόχος το πρωτάθλημα - Ίσως κάποιοι σκέφτονται το παιχνίδι με την Αιντχόφεν»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ του Σαββάτου (1/11, 20:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον Άρη για την ένατη αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην COSMOTE TV για την αναμέτρηση, αναφέροντας πως απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση, καθώς πρώτος στόχος του Ολυμπιακού είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τι είπε για τον επερχόμενο αγώνα εναντίον της Αϊντχόφεν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Για τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο Κύπελλο: «Είναι πάρα πολύ καλό, για τους παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, να τα πηγαίνουν καλά όταν παίρνουν τις ευκαιρίες τους. Είναι σημαντικό να δείχνουν τι μπορούν να κάνουν. Ακόμα καλύτερο είναι για τον προπονητή να βλέπει πως έχει στην ομάδα του πολλούς παίκτες που μπορούν να του δώσουν λύσεις σε πολλά από τα επόμενα παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε».

Για το παιχνίδι με τον Άρη και αν σκέφτεται το αντίστοιχο περσινό ματς: «Το περσινό παιχνίδι είναι πολύ μακριά πια και δεν εξυπηρετεί σε τίποτα να το σκεφτόμαστε. Όλα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Αυτό που μας απασχόλησε ήταν η αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών που έπαιξαν την Τετάρτη ώστε να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι του Σαββάτου».

Για το αν στις επιλογές του θα παίξει ρόλο το ματς που ακολουθεί: «Χωρίς να το θέλει κάποιος ίσως το μυαλό του και η σκέψη του να πηγαίνει σε αυτό το παιχνίδι με την PSV Αιντχόφεν, ωστόσο είναι σημαντικό να μείνουμε συγκεντρωμένοι στην αναμέτρηση με τον Άρη.

Ο Άρης είναι μια καλή ομάδα, ένας δυνατός αντίπαλος και ξέρουμε πως όποιος θέλει να κερδίσει το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσει αυτά τα παιχνίδια. Εμάς ξεκάθαρα ο πρώτος μας στόχος είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και για αυτό πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι αυτό».

Σιπιόνι: «Νιώθω υπέροχα στον Ολυμπιακό - Πιστεύω στη νίκη με τον Άρη»

Για το ματς με τον Βόλο: «Πάντα σε βοηθάει να κερδίζεις τα παιχνίδια. Είναι σημαντικό να νικάς, ειδικά όταν το συνδυάζεις με τον τρόπο που παίξαμε απέναντι στον Βόλο. Η αυτοπεποίθηση μας, έχει ανέβει πολύ».

Για το ματς με τον Άρη: «Νομίζω πως θα είναι ένα σκληρό και δύσκολο παιχνίδι, όμως αν είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι και έχουμε την σκέψη μας σε αυτό το παιχνίδι, τότε πιστεύω πως με την βοήθεια του κόσμου μας θα καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για την προσαρμογή του: «Νιώθω πάρα πολύ καλά στον Ολυμπιακό. Με τους συμπαίκτες που έχω δεν τίθεται κανένα θέμα προσαρμογής. Όλα πηγαίνουν πολύ καλά, νοιώθω υπέροχα και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Προπονούμαι και δουλεύω καθημερινά για να κερδίζω χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια που έχουμε».