Ολυμπιακός - Βόλος 5-0: «Ερυθρόλευκος»... περίπατος με Γιάρεμτσουκ-Μπιανκόν στο πρώτο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός έκανε... πάρτι απέναντι στον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης», επικρατώντας εύκολα με 5-0 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκαν ένα πεντάλεπτο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου για να «καθαρίσουν» το παιχνίδι, με τους Γιάρεμτσουκ και Μπιανκόν να πετυχαίνουν από δύο τέρματα έκαστος, οδηγώντας την ομάδα τους σε μια εύκολη νίκη. Θετική εμφάνιση από τον Στρεφέτσα με δύο ασίστ, μια ασίστ και γκολ και για τον Γιαζίτσι.

Το ματς

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε ευκαιρίες σε πολλούς παίκτες, πραγματοποιώντας εκτεταμένο ροτέισον ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Ο Πασχαλάκης ξεκίνησε κάτω από την εστία, με τετράδα στην άμυνα τους Καλογερόπουλο, Μπιανκόν, Μάνσα και Βέζο. Στον άξονα, Μουζακίτης και Σιπιόνι πήραν θέση με προωθημένο μπροστά τους τον Νασιμέντο, ο οποίος είχε δεξιά του τον Γιαζίτσι, αριστερά τον Στρεφέτσα και στην κορυφή τον Γιάρεμτσουκ.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκαν μόλις πέντε λεπτά για να πάρουν προβάδισμα στην αναμέτρηση. Ο Στρεφέτσα εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Αντεμπάγιο έκανε κακή εκτίμηση στην έξοδο του και έδωσε την ευκαιρία στον Μπιανκόν να σκοράρει ανενόχλητος. Ο Βόλος ισορρόπησε την εικόνα της αναμέτρησης μετά το πρώτο τέταρτο, χωρίς να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού.

Eurokinissi

Στο 24' ο Γιάρεμτσουκ προσπάθησε να εκτελέσει μέσα στην περιοχή του Βόλου, με την μπάλα να κοντράρει στα σώματα και να μην ανησυχεί περαιτέρω τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι στο 32' από την σέντρα του Θαρθάνα και την κεφαλιά του Πίνσι δημιούργησαν την πρώτη τους ευκαιρία, με την μπάλα να περνά εκτός.

Έξι λεπτά αργότερα ο Νασιμλεντο πάτησε περιοχή, πλάσαρε τον Αντεμπάγιο που κατάφερε να μπλοκάρει σταθερά. Στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, ο Γιάρεμτσουκ έκλεψε την παράσταση. Ο Ουκρανός πέτυχε το 2-0 στο 43', όταν από το σουτ του Μουζακίτη και τις κόντρες του στρώθηκε ένα έτοιμο γκολ, πριν πετύχει ένα καταπληκτικό τέρμα με ένα μονοκόματο βολέ από μεγάλη απόσταση, μόλις ένα λεπτό αργότερα.

Στην τελευταία φάση του ημιχρόνου ο Μπιαμκόν πέτυχε με κεφαλιά το δεύτερο προσωπικό του γκολ, εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική εκτέλεση φαουλ του Γιαζίτσι. Ο Βόλος «άγγιξε» το γκολ στο 51, με τον Μακνί να παίρνει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και τον Πασχαλάκη να αποκρούει, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του. Στο 64ο λεπτό ο Στρεφέτσα κατάφερε να σκοράρει, με το τέρμα να ακυρώνεται για οφσάιντ του Βραζιλιάνου.

Το 5-0 για τον Ολυμπιακό πέτυχε από την άσπρη βούλα ο Γιαζίτσι στο 67', έπειτα από το πέναλτο που κέρδισε ο Πνευμονίδης από τον Αντεμπάγιο.

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος (Ροντινέι 71'), Μάνσα, Βέζο (Μπρούνο 71'), Σιπιόνι, Μουζακίτης (Λιατσικούρας 59'), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (Καμπελά 71'), Γιαζίτζι, Γιαρέμτσουκ (Πνευμονίδης 59')

Βόλος: Αντεμπάγιο, Τριανταφύλλου, Κάργας (Λαγονίδης 46'), Σινανάι, Μύγας (Τασιούρας 56'), Γροσδής, Μπουζούκης, Ασεχνούν (Προύντζος 76'), Ζαρζάνα, Πίνσι (Κύρκος 71'), Μάκνι (Λεγκίσι 71')