Ολυμπιακός: Ο δίκαιος Μεντιλίμπαρ κερδίζει και τις «ρεζέρβες» του...

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι δίκαιος προπονητής και το πρώτο που προσέχει είναι το καλό κλίμα εντός των αποδυτηρίων. Απόρροια αυτής του της φιλοσοφίας, είναι να μοιράζει απλόχερα ευκαιρίες σε όλους όσους ανήκουν στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Το ματς όπως αυτό του Κυπέλλου με τον Βόλο, έδωσε το δικαίωμα στον Βάσκο τεχνικό να προχωρήσει σε ολικό λίφτινγκ στην ενδεκάδα, τρεις ημέρες μετά το απαιτητικό ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο πολύπειρος κόουτς, για ακόμη μία φορά, δεν είχε τον παραμικρό ενδοιασμό να τα αλλάξει όλα και να δώσει φανέλα βασικού ακόμη και στον «ξεχασμένο» Ρούμπεν Βέζο. Ο Πορτογάλος στόπερ, ξέμεινε το καλοκαίρι στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη, καθώς δεν κατάφερε να φέρει σοβαρή πρόταση για να αλλάξει στέγη.

Με τον ξεχασμένο Βέζο, αριστερό μπακ

Σε αντίθεση με άλλους προπονητές, ο «Μέντι» όχι μόνο δεν τον... εξοστράκισε, αλλά προσπαθεί να τον αξιοποιήσει όπως κάθε περιουσιακό στοιχείο του κλαμπ. Δεν δίστασε, λοιπόν, να τον χρησιμοποιήσει για 70 λεπτά σε ρόλο αριστερού μπακ και ο 31χρονος αμυντικός ανταποκρίθηκε μια χαρά σε έναν σχεδόν άγνωστο ρόλο και με ανάποδο πόδι, με τον πιτσιρικά στόπερ Καλογερόπουλο σε αντίστοιχο ρόλο στο δεξί άκρο.

Σε όλες τις θέσεις, αλλά και στις αλλαγές που ακολούθησαν, πήραν χρόνο όλοι όσοι το τελευταίο διάστημα είχαν παίξει από λίγο έως ελάχιστα. Πολλές φορές, τέτοια παιχνίδια, εγκυμονούν κινδύνους, αν σε τέτοια... υβριδικά σχήματα, δεν υπάρχει συνοχή, διάθεση και αποφασιστικότητα.

Οι «ερυθρόλευκοι», ωστόσο, με κεκτημένη ταχύτητα από τη μεστή εμφάνιση της Κυριακής, μπήκαν στο ματς αποφασισμένοι να αρπάξουν την ευκαιρία. Είδαμε λοιπόν:

Έναν Πασχαλάκη πανέτοιμο, με σωστές επεμβάσεις τις δύο -τρεις φορές που χρειάστηκε να επέμβει.

Τον Ζουλιάν Μπιανκόν να κάνει αψεγάδιαστη εμφάνιση, μετά την χλωμή του παρουσία στην ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και να πετυχαίνει δύο γκολ, από ισάριθμες εκτελέσεις φάουλ των Στρεφέτσα και Γιαζίτζι, ενώ ο Γιάρεμτσουκ του «έκλεψε» το χατ τρικ στη φάση του 3-0.

Ο Μάνσα σε ρόλο αριστερού στόπερ, συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει στο νικηφόρο 2-0 της Λάρισας.

Σιπιόνι και Μουζακίτης έκαναν τη δουλειά ουσιαστικά χωρίς να... ιδρώσουν, με κεφάτο τον Νασιμέντο μπροστά τους ως αντί-Τσικίνιο για ακόμη μία φορά.

Ο Στρεφέτσα, χωρίς να λάμψει, μοίρασε δύο ασίστ στο πρώτο γκολ του Μπιανκόν και στο δεύτερο του Γιάρεμτσουκ. Αν μη τι άλλο, πήρε ψυχολογία ο Βραζιλιάνος κι αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, ξεκινώντας αρχικά στο αριστερό «φτερό» και στη συνέχεια στο δεξί.

Το «θωρηκτό» επέστρεψε με διαδοχικές... τορπίλες

Τα πιο ευχάριστα νέα ήρθαν από τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μετά από σχεδόν τρεις μήνες φώναξε ένα βροντερό παρών. Με δύο... κανονιοβολισμούς το ουκρανικό «θωρηκτό» έδειξε ότι επέστρεψε για τα καλά. Όχι μόνο από αγωνιστικής άποψης, αλλά και από ψυχολογικής.

Αν δεν είχε εμπιστοσύνη στον εαυτό του, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε να σκεφτεί τον κεραυνό που έπιασε στο 3-0 και κάρφωσε τη μπάλα στο αριστερό «παράθυρο»... Είναι μεγάλη δουλειά για τον Ολυμπιακό να έχει σε καλή κατάσταση και τους τρεις επιθετικούς του σε αυτή την κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Ο Γιαζίτζι ως δεξιός ακραίος, είχε την ασίστ στη φάση του 4-0 και ένα γκολ από το πέναλτι για να διαμορφώσει το τελικό σκορ.

Κάπως έτσι, το σκορ του πρώτου μέρους έδωσε τη δυνατότητα στον «κόκκινο» πάγκο να περάσει νωρίς στο παιχνίδι τους πιτσιρικάδες Πνευμονίδη και Λιατσικούρα που ανταποκρίθηκαν μια χαρά και με πολλή όρεξη, ενώ ο πρώτος κέρδισε και το πέναλτι που αξιοποίησε ο Γιουσούφ.

Ο Ροντινέι πήρε ένα ποιοτικό 25άλεπτο για να ανεβάσει στροφές, το ίδιο και ο Καμπελά που είχε κέφια, ενώ ο Μπρούνο έπαιξε μισό ημίχρονο για να μη... σκάσει ο Βέζο που έκανε σεφτέ σε επίσημα ματς.

Αν κριτήριο για ένα παιχνίδι είναι να ακολουθηθούν οι εντολές του προπονητή όσο γίνεται πιο πιστά, οι «ερυθρόλευκοι» (όπως και στο ντέρμπι με την Ένωση) και σε αυτό το ματς Κυπέλλου, έβγαλαν ασπροπρόσωπο τον προπονητή τους και του έδειξαν ότι μπορεί να υπολογίζει σε πολλές περισσότερες λύσεις ενόψει της δύσκολης συνέχειας...