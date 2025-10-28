ΟΦΗ - Ηρακλής 3-1: Ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και έπιασε κορυφή

Υπό το βλέμμα του Χρήστου Κόντη που είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ, οι Κρητικοί κέρδισαν τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο Στάδιο με 3-1 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Κούστα στο 28', όμως οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση με τον Ρακόνιατς να ισοφαρίζει στο 35' και τους Νους (84') και Σαλσέδο (90'+3') να «κλειδώνουν» το ματς. 3/3 , 9 βαθμοί και μοναξιά στην κορυφή της βαθμολογίας του Κυπέλλου Ελλάδος για τον ΟΦΗ.

Το ματς

Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με αρκετές αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο του Παγκρητίου Σταδίου, Στέλιος Βενετίδης και Δημήτρης Σπανός έδωσαν φανέλα βασικού σε πολλά νέα πρόσωπα. Ο ρυθμός ήταν χαμηλός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης χωρίς μεγάλες στιγμές. Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που βρήκαν πρώτοι τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 27' με τον Κούστα. Ο Σιδεράς έκανε το γέμισμα, ο Ντουρμισάι πήρε την πρώτη μπάλα, αυτή κατέληξε στον Κούστα, ο οποίος «τσίμπησε» την μπάλα κάνοντας το 0-1 για τον «Γηραιό».

EUROKINISSI

O ΟΦΗ απείλησε με τον Νους στο 32' και βρήκε απάντηση με τον Ρακόνιατς στο 35'. Ο Καραχάλιος γύρισε την μπάλα στην καρδιά της περιοχής μετά το γέμισμα του Αποστολάκη και ο Μαυροβούνιος φορ βρισκόταν στη κατάλληλη θέση για πετύχει το πρώτο του τέρμα με την φανέλα των Κρητικών και να κάνει το 1-1, όπου ήταν και το σκορ της ανάπαυλας.

EUROKINISSI

Χαμηλό το τέμπο και στο δεύτερο μέρος με μοναδική καθαρή ευκαιρία μια κεφαλιά του Σαλσέδο στο 64' έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φούντα και το σουτ του Νους στο 77' μέσα από την περιοχή. Οι Κρητικοί ήταν σαφώς ανώτεροι στο δεύτερο μέρος, είχαν τον έλεγχο του ρυθμού και την κατοχή, δυσκολευόταν όμως πολύ στην τελική προσπάθεια. Η λύτρωση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 82ο λεπτό με τον Νους να κάνει το 2-1.

Ο Σενγκέλια σούταρε, η μπάλα βρήκε στα σώματα των αμυντικών του Ηρακλή, στρώθηκε στον Νους ο οποίος σούταρε με την μια για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Στο 90'+3' ο Σαλσέδο έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και με εξαιρετικό πλασέ στο 90'+3' έκανε το τελικό 3-1.

EUROKINISSI

ΟΦΗ (Βενετίδης): Λίλο, Ανδρούτσος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Λιούις (61' Χατζηθεοδωρίδης), Βούκοτιτς (62' Μαρινάκης), Καραχάλιος, Αποστολάκης (46' Θεοδοσουλάκης), Νους, Φούντας (81' Σενγκέλια) και Ρακόνιατς (46' Σαλσέδο).

Ηρακλής (Σπανός): Καρακασίδης, Κάτσικας (71' Ουές), Δημητρίου (71' Γιαννούτσος), Σιδεράς, Αναστασίου, Φοφανά, Χάινριχ, Τσιντώνης (56' Αναστασιάδης), Μωυσίδης (89' Ταχμετζίδης), Κούστα (56' Κυνηγόπουλος) και Ντουρμισάι.