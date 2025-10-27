ΟΦΗ: Μετά τον Ράσταβατς «τελος» και ο Νταμπιζας

Παρελθόν κι επίσημα από τον πάγκο του ΟΦΗ αποτελεί ο Μίλαν Ράσταβατς. Το διαζύγιο μεταξύ των δυο πλευρών ήταν αρκετά πιθανό μετά τη νέα ήττα των Κρητικών, το Σάββατο, εντός έδρας από τον Ατρόμητο με 3-1.

Μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Σέρβο τεχνικό, η διοίκηση των Κρητικών προχωράει σε περαιτέρω αναδιοργάνωση του οργανογράμματος, καθώς και ο Νίκος Νταμπίζας αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα και τον ρόλο που είχε ως διευθυντής ποδοσφαίρου.

Οπως όλα δείχνουν, είναι θέμα χρόνου η λύση της συνεργασίας του ΟΦΗ με το Νίκο Νταμπίζα που και το βράδυ του Σαββάτου (25/10), τόσο κατά την διάρκεια του αγώνα με τον Ατρόμητο, όσο και μετά το τέλος του, βρέθηκε στην δίνη του κυκλώνα συγκεντρώνοντας τα πυρά των φιλάθλων.

Οριστική η συμφωνία του ΟΦΗ με τον Κόντη

Ο Χρήστος Κόντης βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΟΦΗ, καθώς όποιες διαφορές υπήρξαν τις προηγούμενες ώρες καλύφθηκαν έπειτα από προσωπική παρέμβαση του Μιχάλη Μπούση.

Οι άνθρωποι της ομάδας είδαν στο πρόσωπο του Έλληνα τεχνικού τον ιδανικό αντικαταστάτη του Μίλαν Ράσταβατς και δεν άργησαν να κάνουν τις επαφές μαζί του για να κλείσει το deal.

Απομένουν τυπικά θέματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τον Χρήστο Κόντη να ταξιδεύει άμεσα στο Ηράκλειο προκειμένου ν’ αναλάβει την πλήρη ανοικοδόμηση του ποδοσφαιρικού τμήματος.