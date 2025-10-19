Στο «κόκκινο» ο ΟΦΗ: Τέσσερις αγώνες, τέσσερις αποβολές

Ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα το βράδυ του Σαββάτου στο Αγρίνιο, με 4-2 από τον Παναιτωλικό.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «Κρητικοί» παρέμειναν στους 6 βαθμούς και στην 11η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, καταγράφοντας την τέταρτη φετινή ήττα τους στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, η ομάδα του Ηρακλείου παρουσιάζει ένα αξιοσημείωτο και αρνητικό στατιστικό φέτος. Στους τελευταίους τέσσερις αγώνες της στην Super League έχει δεχθεί τέσσερις αποβολές, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.

Το αρνητικό σερί ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου με την ήττα 4-0 από τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά, όταν ο Χρηστογιώργος είδε απευθείας κόκκινη κάρτα στο 25’, ενώ και ο Τιάγκο Νους αποχώρησε με δεύτερη κίτρινη στο 46’.

Ακολούθησε η ήττα της 5ης αγωνιστικής από την Κηφισιά (3-1), με τον Σενγκέλια να αποβάλλεται απευθείας στο 43ο λεπτό.

43’ 🟥 Κόκκινη κάρτα στον Shengelia. Με δέκα ποδοσφαιριστές θα συνεχίσει ο ΟΦΗ.#ofikifisia #oficretefc #oficrete — OFI Crete F.C. (@OFI_Crete) September 28, 2025

Στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, στο 4-2 του Αγρινίου, ο Ανδρούτσος δέχθηκε δεύτερη κίτρινη στο 64’ και αποχώρησε, προσθέτοντας ακόμη μία αποβολή στο αρνητικό ρεκόρ της ομάδας.