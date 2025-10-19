Live το παιχνίδι του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο Κλ. Βικελίδης

Άρης και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στη Θεσσαλονίκη (19:30) με στόχο να επανέλθουν στις νίκες. Ο Άρης του Χιμένεθ “κόλλησε” στα δύο τελευταία παιχνίδια και θέλει αντίδραση μπροστά στο κοινό του, ενώ ο Παναθηναϊκός του Κόντη μετρά δύο διαδοχικά θετικά αποτελέσματα και θέλει συνέχεια πριν το ταξίδι στο Ρότερνταμ για τη Φέγενορντ.



Χωρίς Ράτσιτς, Πέρεθ και Μάικιτς οι “κιτρινόμαυροι”, εκτός Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες και Ντέσερς οι “πράσινοι”. Ένα ματς με έντονο “πρέπει” και για τους δύο.

